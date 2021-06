7 accessori indispensabili da portare assolutamente in vacanza al mare

Se state pensando di partire per una vacanza al mare, nella vostra valigia non possono mancare assolutamente questi accessori

L’estate è ormai alle porte ed è ormai tempo di pensare alle vacanze. State pianificando le vacanze estive e avete deciso di trascorrere la vostra settimana di ferie al mare? Bene, ecco una lista di 7 accessori indispensabili che non potranno assolutamente mancare nella vostre valigie.

Ecco tutto ciò che vi servirà per trascorrere delle divertenti giornate in spiaggia, lasciandovi per un momento alle spalle questo particolare periodo che stiamo vivendo.

1. Lettino Galleggiante Gonfiabile

Grazie a questo lettino galleggiante gonfiabile avrete la possibilità di rilassarvi e godervi il sole. Questo accessorio renderà senza dubbio più piacevole e rilassante la vostra vacanza. Facile da gonfiare e sgonfiare, grazie a questo lettino riuscirete a godervi momenti super rilassanti in acqua. Il prezzo è di 15,99 €.

2. Custodia impermeabile

Grazie a questa eccellente custodia impermeabile il vostro smartphone sarà protetto dagli schizzi di acqua che potrebbero danneggiarlo. La custodia è dotata infatti di un sigillo impermeabile che protegge il dispositivo da diversi ambienti. Grazie a questo accessorio potete scattare foto e giocare mentre siete in acqua. Acquistatelo al prezzo di 9,99 €.

3. Fascia per capelli

Queste fasce per capelli sono resistenti ed elastiche e rappresentano la soluzione ideale per ordinare i capelli, evitando di danneggiarli. Non importa quale sia la vostra pettinatura, queste fasce si adattano a qualsiasi tipo di capello. Inoltre, grazie alle loro fantasie potete abbinarle ognuna ai vostri outfit estivi. Acquistatele al prezzo di 9,99 €.

4. Borsa frigo

Questa borsa termica è la soluzione ideale per i vostri gustosi pranzetti in spiaggia. Tale accessorio è dotato di un’ampia apertura per facilitare il carico e lo scarico. La borsa è molto capiente e presenta anche delle tasche esterne per riporre bevande, bottiglie e tovaglioli. Il prezzo è di 21,99 €.

5. Scarpette sportive per uso acquatico

Se avete scelto di trascorrere la vostra vacanza su spiagge rocciose, queste scarpe sportive per uso acquatico saranno la soluzione ideale per evitare che i vostri piedi vengano danneggiati dai sassi presenti in acqua. Potete acquistarle al prezzo di 18,85 €.

6. Gioco volley galleggiante

Il gioco volley galleggiante contribuirà a rendere più divertenti le vostre giornate al mare. Che aspettate? Correte ad acquistarlo per iniziare sfide con i vostri amici e la vostra famiglia! Il prezzo è di 12,98 €.

7. Carica batterie portatile

Il carica batterie portatile è senza dubbio l’accessorio da portare assolutamente nelle vostre vacanze al mare. Con questo accessorio è possibile caricare anche due dispositivi contemporaneamente. Grazie a questo carica batterie portatile potrete caricare il vostro smartphone in qualsiasi momento della giornata. Il prezzo è di 12,99 €.