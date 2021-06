Gli accessori indispensabili per il make up di cui non potrai fare a meno

Dai pennelli allo specchio per il trucco: ecco tutto quello che è fondamentale per il make up

Il trucco è senza ombra di dubbio un mezzo attraverso cui tutte noi riusciamo ad esprimere la nostra personalità e il nostro modo di essere. Grazie al make up il viso di una donna viene abbellito e con esso ognuna di noi cerca di essere attraente e sensuale. Ecco una lista di accessori indispensabili per il make up di cui non potrai fare a meno.

Quali sono gli accessori davvero importanti per il make up? Scopriamolo insieme in questo articolo.

1. Set pennelli

Non esiste make up senza pennelli. Tali accessori sono indispensabili per l’applicazione dei vari cosmetici. Questo set è costituito da pennelli make up ognuno ideale per applicare una tipologia di trucco. Il suo prezzo è di 24,90 €.

2. Specchio trucco

Grazie alla presenza di luci LED questo specchio per il trucco sarà per voi l’accessorio ideale durante l’applicazione dei vari cosmetici. Inoltre, la sua capacità di ingrandimento permetterà di farti notare i dettagli, anche i più piccoli, presenti sul viso. Il prezzo è di 16,99 €.

3. Spugnette per fondotinta

Nel make up, l’utilizzo delle spugnette è fondamentale per la corretta applicazione dei cosmetici. Queste spugnette per il make up possono essere utilizzate per applicare, oltre che il fondotinta, anche il correttore o l’illuminante. Il loro prezzo è di 9,84 €.

4. Pulitore per pennelli

Grazie a questo accessorio potrai pulire totalmente i tuoi pennelli per il make up risparmiando tempo e prevenendo ogni macchia, in modo da mantenere la pelle sana. Dunque, il pulitore di pennelli si rivela senza dubbio un accessorio indispensabile per tutte le amanti del make up. Il prezzo è di 18,55 €.

5. Temperamatite

Ovviamente, insieme ai trucchi, nel beauty case non può mancare il temperamatite. Questo è un accessorio fondamentale e indispensabile e vi aiuterà nel mantenere matite sempre appuntite e quindi funzionali . Vi consigliamo questo temperamatite Kiko al prezzo di 3,99 €.

6. Piegaciglia

Nonostante possa sembrare uno strumento da tortura, il piegaciglia è fondamentale durante le nostre sedute di bellezza. Questo accessorio è molto semplice da utilizzare e, inoltre, ci regalerà un vero e proprio sguardo da far invidia a chiunque. Il prezzo è di 8,99 €.

7. Organizer trucchi

L’organizer per trucchi è un oggetto davvero funzionale e indispensabile dal momento che permette di mantenere sempre in perfetto ordine ogni tipo di cosmetico, sia i più grandi che i più piccoli. Il prezzo è di 26,04 €.