La Carta del Docente è un incentivo messo a disposizione di tutti gli insegnanti italiani che possono sfruttare questo bonus messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in tanti modi differenti. Possono acquistare device tecnologici utili per preparare e proporre le lezioni, anche in didattica a distanza, libri di approfondimento, corsi e molto altro ancora. Su Amazon la Carta docente anche per l’edizione 2021/2022 è attiva.

La Carta del Docente è prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola), art. 1 comma 121 ed è una carta elettronica utile per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti, con valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico. Spetta di diritto ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, compreso chi è in prova o in formazione. Si accede tramite SPID per poterla ottenere sul sito dedicato all’iniziativa.

Utilizzare la Carta del Docente su Amazon è semplicissimo: il bonus del valore minimo intero di 1 euro deve essere convertito in codice Amazon sul sito dedicato ed è valido solo per l’acquisto, entro il 31 agosto 2022, di prodotti venduti e spediti da Amazon. Gli acquisti possono essere fatti solo nelle categorie Libri, eBook Kindle, E-reader Kindle, tablet Fire e su una selezione di prodotti informatici su Amazon.it, consultando bene la sezione dedicata.

Ecco, allora, qualche proposta di acquisto su Amazon con la carta del docente.

Wacom OneByWacom Small Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

Iniziamo dallo store Wacom con la tavoletta grafica con penna adatta per l’e-learning e per l’home office, compatibile con Windows, Mac e Chromebook. Disponibile in diversi formati, è uno strumento tecnologico utile per disegnare e dipingere con maggiore precisione, attraverso la tecnologia elettromagnetica della penna che garantisce movimenti precisi. Utile anche per editare fotografie, oltre che per disegnare e scrivere. Basterà collegare il cavo USB e installare i driver per iniziare subito a usare la tavoletta grafica, con pennino ergonomico altamente sensibile alla pressione e molto leggera. Non ha bisogno di batterie ed è compatibile con Windows 7/8.1/10, MacOS OS X 10.10 o più recente, Chrome OS 87 o versioni successive (Kernel 4.4 + richiesto).

ASUS Laptop 15 F509FA#B099ZY6YJ3, Notebook con Monitor 15,6″ FHD Anti-Glare, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento

Da Asus ecco il notebook con monitor da 15 pollici e Windows 10. Funzionale e portatile, dispone di display NanoEdge dai bordi sottili. Leggerissimo, visto che il peso è di soli 1,9 chilogrammi, si può portare ovunque ed è anche dotato di webcam VGA interna. Dispone di un set di porte I/O inclusi lettore micro SD e porta USB 3.2 Type e garantisce ottime performance grazie al Processore Intel Core i5-10210U, alla scheda grafica integrata Intel UHD Graphics e alla RAM da 8GB.

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero

Se cerchi, invece, un pratico e comodo e-reader, ecco il Kindle nella versione nera (ma disponibile anche in bianco, con o senza pubblicità) con luce frontale integrata. La luce frontale è regolabile per leggere per ore sia all’aperto sia al chiuso, con ogni condizione di illuminazione, di giorno e di notte. Ideale per la lettura prolungata, ha uno uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche sotto il sole. Si possono evidenziare frasi, cercare definizioni, tradurre parole, regolare le dimensioni del carattere con un solo gesto. Ideale per contenere milioni di libri e di giornali, da avere sempre con sé. Gli iscritti a Prime hanno anche una selezione di letture ad accesso illimitato. La batteria dura a lungo.

Tablet Fire HD 10 | 10,1″ (25,6 cm), 1080p Full HD, 32 GB, nero – con pubblicità

Se invece cerchi un tablet, ecco Fire HD 10, disponibile con 32 o 64 GB di memoria, con o senza pubblicità. Il dispositivo dispone di uno schermo Full HD da 10,1″ (25,6 cm), 32 o 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD (venduta separatamente). Il processore octa-core e 3 GB di RAM garantiscono la massima rapidità di utilizzo, mentre la batteria ha un’autonomia fino a 12 ore, ricaricandosi completamente in sole 4 ore. Si possono scaricare tutte le app disponibili direttamente dall’app store di Amazon. Chi ha l’abbonamento ad Amazon Prime ha accesso diretto Prime Video, Prime Music e Prime Reading. Google Play Store non è disponibile sui tablet Fire.

Intelligenza emotiva di Daniel Goleman

Non solo tecnologia, perché su Amazon con la carta del docente si possono anche acquistare libri. Come Intelligenza emotiva di Daniel Goleman, disponibile nei formati con copertina flessibile, Kindle e audiolibro a prezzi differenti. Il libro è utile per parlare di un tipo di intelligenza di cui si parla sempre poco. Daniel Goleman trasforma il nostro modo di vedere e concepire l’intelligenza, mettendo il focus anche sulle componenti emotive che entrano in gioco nei nostri processi razionali del pensiero e che potrebbero determinare successi o fallimenti in ogni ambito della vita, anche durante il percorso scolastico. L’autore, docente di psicologia ad Harvard e collaboratore scientifico del “New York Times”, è consulente e conferenziere conosciuto in tutto il mondo. E ha scritto anche molti altri interessanti libri.

Everyday English. L’inglese che non impari a scuola, una lezione al giorno di Elena Stefani

E per chi vuole proporre un nuovo modo di insegnare le lingue straniere a scuola, Elena Stefani propone “Everyday English. L’inglese che non impari a scuola, una lezione al giorno”. “I metodi tradizionali con me non hanno funzionato. Sono uscita dal liceo dopo tredici anni di inglese con ancora tanto, troppo, da imparare. Il mio modo di comunicare era basico e meccanico, il che mi faceva sentire spesso a disagio. Sognavo di esprimermi liberamente, senza rinunciare a tutte le sfumature che una lingua possiede e stabilendo connessioni più profonde con le persone, ma non ci riuscivo. Mi ci è voluto del tempo per capire che dovevo lasciar perdere la traduzione letterale e iniziare a pensare in inglese“. Da qui nasce l’idea di proporre ogni giorno per tutto l’anno trucchi per impararel’inglese: memory tips, fun facts, esempi di vita reale, bonus, cruciverba, aneddoti e molto altro ancora.

Su Amazon con la carta docente si possono acquistare tanti strumenti utili per rendere le lezioni sempre più performanti.