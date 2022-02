Nathaly Caldonazzo in queste ultime ore è protagonista di molteplici attacchi da parte dei social a seguito di una sua dichiarazione al GF Vip. La showgirl ancora una volta sembra non riuscire a frenare le sue parole scatenando la rabbia e la richiesta di squalifica da parte dei telespettatori.

Il Grande Fratello Vip continua a tener banco con le sue dinamiche ma soprattutto con le frasi che spesso e volentieri lasciano i social molto perplessi. In questa ultima edizione infatti, Alfonso Signorini sembra essere passato sopra ad alcuni atteggiamenti ripetuti da qualifica. Questa volta però, a cadete sotto le critiche dei telespettatori è Nathaly Caldonazzo.

Quest’ultima avrebbe pronunciato una frase gravissima che la regia ha cercato fin da subito di censurare. A portare a galla e a confermare le dichiarazioni di Nathaly sono state Miriana Trevisan e Sophie Codegoni che, hanno commentato il tutto con parole negative.

Insieme ai telespettatori e agli utenti social, sono anche gli stessi gieffini a pensare a provvedimento disciplinare nei confronti dell’attrice romana. Quest’ultima infatti, nella puntata di questa sera potrebbe rischiare la squalifica oppure una nomination d’ufficio.

Nathaly Caldonazzo rischia la squalifica al GF Vip

Fino a pochissime ore fa la frase che Nathaly avrebbe pronunciato non era del tutto sicura. Questo perché subito dopo averle pronunciate è proprio la regia a censurare e a chiudere il microfono dell’attrice.

Nonostante questo però, sono gli stessi gieffini a intervenire nei confronti della Caldonazzo riprendendola più di una volta. Su Twitter tantissimi utenti sono riusciti a riprendere e a commentare la frase che l’attrice avrebbe affermato nel corso della giornata di ieri.

La concorrente ha così ripreso la storica lite con Jessica nei confronti del cibo in cui si era parlato anche nell’ultima puntata. L’attrice romana durante la giornata di ieri avrebbe infatti affermato: “Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia”. Una frase che ha gelato i vipponi e per cui i telespettatori hanno richiesto la squalifica immediata.

Subito dopo Nathaly Caldonazzo si è resa conto della gravità delle sue parole e davanti ad Alessandro Basciano ha affermato: “Ragazzi ma ieri come ho sbroccato? Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. […] Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No, spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”.