Gli accessori migliori da regalare a tutti gli amanti della cancelleria

Per chi è un vero amante della cancelleria agendine, quaderni e penne colorate non bastano mai. Se siete alla ricerca del regalo perfetto per un cartopazzo siete capitati nella pagina giusta. Ecco una lista di accessori migliori da regalare a tutti gli amanti della cancelleria.

Astucci, post-it, agendine…sbizzarritevi con la fantasia e stupite i vostri amici cartopazzi con uno di questi regali.

1. Mini stampante termica

Se ancora non la conoscete, dovete sapere che la mini stampante termica è un piccolo oggetto che si collega allo smartphone o al computer e stampa in bianco e nero senza avere bisogno di inchiostro. Può essere molto utile per stampare foto o liste di ogni tipo. Con questo accessorio stupirete senza ombra di dubbio i vostri amici cartopazzi. Il prezzo è di 31,39 €.

2. Organizzatore per scrivania

Per tenere in ordine la scrivania di un amante della cancelleria, l’organizzatore per scrivanie è un oggetto indispensabile. Questo è costituito da scomparti e cassettini che possono contenere ognuno diversi accessori di cancelleria. Il prezzo è di 18,99 €.

3. Scotch dispenser

Oltre che essere divertente, lo scotch dispenser è anche un regalo davvero utile. Perfetto per la casa o l’ufficio, questo scotch dispenser è a forma di gattino. Se siete curiosi e volete acquistarlo, il prezzo è di 9,67 €.

4. Kit post-it

Non esiste amante di cancelleria che non ami i post-it. Dunque, che ne pensare di regalare ai vostri amici cartopazzi un vero e proprio kit di post-it? Stupiteli con questo il cui prezzo è di 14,99 €.

5. Taccuino

Se siete alla ricerca del regalo perfetto, allora questo taccuino è senza ombra di dubbio quello che fa per voi. Stupite i vostri amici cartopazzi con questo particolare quaderno la cui copertina lo rende davvero speciale. All’interno ci sono 160 pagine vuote in cui annotare pensieri e parole. Acquistatelo al prezzo di 16,99 €.

6. Penne colorate

Non esiste un amante della cancelleria che non ami le penne colorate. Se siete alla ricerca del regalo perfetto, queste penne possono essere l’accessorio ideale da regalare. Potete acquistare queste penne al prezzo di 15,99 €.

7. Set mini note

Questo set mini note rappresenta un regalo utile e divertente. Questi block notes sono utili per la casa e l’ufficio in modo da lasciare messaggi o essere utilizzati come promemoria. Che aspettate ad acquistarli? Il prezzo è di 10,99 €.