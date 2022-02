LDA durante un pomeridiano di amici ha svelato a Rudy Zerbi cosa non gli permette di cantante e di esprimersi come vorrebbe. Un raccontato a cuore aperto, sfociato in un lungo pianto che ha portato a galla tutte le parole del giovane cantante nei confronti del suo percorso ad Amici 21.

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, Luca ha deciso di sfogarsi davanti al suo insegnante svelando tutte le sue sofferenze e le paure che lo bloccano.

LDA ormai da diverse settimane non riesce a viversi l’esperienza nella scuola di Amici come dovrebbe a causa dei continui paragoni con suo padre Gigi D’Alessio.

Questo ha scatenato nel giovane cantante una sensazione di soffocamento per cui non riesce più a esibirsi come dovrebbe. È proprio lui davanti a Rudy Zerbi a lasciarsi andare, spiegando quanto questa cosa lo freni e lo faccia sentire inadeguato.

LDA in lacrime ad Amici 21: “Non riesco più a cantare”

Luca nonostante il suo percorso di crescita all’interno della scuola di Amici 21, nutre una grandissima paura. Il cantante infatti, continua a sottolineare le tante affermazioni che lo feriscono ovvero quelle che lo paragonano a suo padre Gigi D’Alessio.

Nel pomeridiano di ieri LDA ha svelato a Rudy Zerbi tutte le sue paure scoppiando in lacrime. “Ho paura di quel palco, non riesco a cantante. Non do il mai il meglio” spiega il cantante. La sua più grande paura infatti, è quella di essere giudicato in qualità di ‘figlio d’arte’ e non per la sua reale bravura.

“Sentirsi dire che è sempre per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante. Quando pensano che essere ‘figlio di’ è facile per tante cose non sanno che in realtà ti rende la vita difficilissima” prosegue LDA.

Infine, il cantante si è lasciato andare spiegando: “Ho fatto sempre tutto io, sempre tutto io. Il fatto che non riesco a farlo vedere mi distrugge, non ce la faccio”.