I migliori accessori per organizzare una festa a tema Harry Potter

Se siete fan di Harry Potter e state pensando di organizzare una festa a tema, siete capitati nella pagina giusta. Abbiamo selezionato per voi i migliori accessori per organizzare una festa per tutti i fan del maghetto più famoso.

Stupite i vostri ospiti e realizzate una perfetta festa a tema. Questa lista che abbiamo stilato appositamente per voi vi aiuterà e vi darà la giusta ispirazione.

1. Decorazioni

Non esiste una festa perfetta senza le decorazioni. Per questo, abbiamo selezionato per voi questo kit costituito da striscioni e palloncini che renderanno unica la vostra festa, riuscendo a stupire i vostri ospiti. Il prezzo è di 15,99 €.

2. Set stoviglie

Questo set di stoviglie è costituito da piatti, bicchieri e posate, indispensabili per voi e i vostri invitati. Organizzate una festa a tema Harry Potter con l’utilizzo di questi accessori che contribuiranno a rendere il vostro party unico e indimenticabile. Il prezzo di questo set è di 16,99 €.

3. Inviti

Siete ancora indecisi riguardo gli inviti? Bene, questo set è proprio quello che state cercando. Con la sua particolarità del logo di Hogwarts stampato, questi fogli si riveleranno gli inviti perfetti per la vostra festa a tema. Il prezzo è di 15,88 €.

4. Palloncini

Per rendere ancora più speciale il vostro party, vi consigliamo questi palloncini perfetti da abbinare a tutti gli altri accessori che avete acquistato per la vostra festa a tema Harry Potter. Il prezzo di questo kit di palloncini è di 8,19 €.

5. Stampi per biscotti

Rendete il vostro party ancora più personalizzato, grazie a questi stampi per biscotti a tema Harry Potter. Ideali per il party che state organizzando, queste formine vi aiuteranno a sfornare deliziosi biscotti che daranno ai vostri festeggiamenti un tocco più originale. Il prezzo è di 21,94 €.

6. Braccialetto

Potete utilizzare questi braccialetti per tutti i vostri invitati i quali, con questo accessorio, verranno identificati come membri del vostre club Potterhead. Il prezzo di questo kit di braccialetti a tema Harry Potter è di 10,48 €.

7. Portachiavi

Se state pensando a cosa regalare ai vostri invitati per ringraziarli di aver contribuito al vostro giorno speciale, questi portachiavi rappresentano proprio quello che state cercando. Il prezzo di questo set è di 19,99 €.

8. Spille

In alternativa ai portachiavi per i vostri regali di fine party, vi consigliamo queste spille che identificheranno i vostri ospiti come dei veri e propri Potterhead. Il prezzo è di 6,50 €.

9. Sacchetti

Non sapete dove inserire i souvenir del vostro party? Bene, questi sacchetti sono l’accessorio ideale in cui inserire il ricordino del vostro speciale giorno rivolto ai vostri invitati. Il prezzo di questi set è di 11,99 €.