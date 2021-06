I migliori regali da fare ad un ragazzo per la sua Cresima

Il giorno della Cresima è senza dubbio uno dei giorni importanti nella vita di un ragazzo ed è fondamentale scegliere per lui il giusto regalo, qualcosa di utile ma nello stesso tempo estremamente bello. Per questo abbiamo selezionato per voi una lista di migliori regali da fare ad un ragazzo per il giorno della sua Cresima.

Se siete indecisi su come accontentare il futuro cresimando, questa lista vi aiuterà a trovare la giusta ispirazione.

1. Bracciale

Se siete alla ricerca di un regalo classico e tradizionale, un gioiello è quello che fa al caso vostro. Questo bracciale intrecciato da uomo firmato Fossil sarà senza dubbio apprezzato dal futuro cresimando. Il prezzo è di 47,42 €.

2. Orologio da polso

L’orologio da polso è un regalo classico senza tempo. Elegante e sportivo allo stesso tempo, con questo orologio stupirete il futuro cresimando in questo giorno per lui davvero importante. Il prezzo è di 35,99 €.

3. Smartwatch

Se invece volete stupire il ragazzo con qualcosa di più innovativo e tecnologico, questo smartwatch è quello che state cercando. Questo orologio permette di monitorare le funzioni dell’organismo, come ad esempio l’attività del sonno o la frequenza cardiaca. Disponibile in vari colori, il prezzo è di 32,99 €.

4. Portafoglio

Avete pensato ad un portafoglio? Questo, firmato Tommy Hilfiger, stupirà sicuramente il futuro cresimando. Quella della Cresima è l’età in cui il ragazzo inizia ad acquisire più autonomia, ed è quindi importante che abbia un accessorio dove tenere le sue cose più importanti. Il prezzo è di 44,26 €.

5. Cintura

Un accessorio molto regalato in eventi come quello della Cresima è la cintura. Questa scelta per voi firmata Calvin Klein è un regalo, oltre che bellissimo, anche molto utile e non impegnativo. Il prezzo è di 25,49 € – 39,00 €.

6. Mappamondo

Avete mai visto un mappamondo che fluttua nell’aria? Questo oggetto stupirà il futuro cresimando. Particolare e molto bello da vedere, questo mappamondo fluttuante è il regalo ideale per ogni occasione che riuscirà a stupire il ragazzo grazie alla sua particolarità. Il prezzo è di 28,99 €.

7. Fotocamera istantanea

Questa fotocamera istantanea è il regalo perfetto per un ragazzo che si prepara a ricevere il sacramento della Cresima. Questo accessorio si presenta come uno dei regali più gettonati per l’occasione grazie al quale farete un figurone. Il prezzo è di 57,99 €.