I migliori regali da fare per la Prima Comunione

Siete stati invitati ad una Prima Comunione e non sapete cosa regalare? Scegliere il regalo perfetto per questo evento non è facile dal momento che quella della Prima Comunione è un’età molto difficile da accontentare. Tuttavia, però, non temete: abbiamo preparato per voi una breve lista dei migliori regali da fare in occasione di questo evento.

Fare dei regali ad un bambino è senza ombra di dubbio un’impresa difficile. In questa lista troverai sicuramente qualche idea utile.

1. Album Prima Comunione

Il giorno della Prima Comunione è per tutti i bambini un giorno speciale. Proprio per questo motivo è importante custodirne il ricordo con filmati e fotografie. La prima idea che vogliamo proporvi è proprio l’album della Prima Comunione in cui raccogliere tutti i momenti di questo giorno importante. Il prezzo è di 43,50 €.

2. Trolley da viaggio

Se siete alla ricerca di un regalo utile, allora questo trolley da viaggio è proprio quello che fa per voi. Disponibile in diversi colori, questo accessorio permetterà ai bambini di affrontare i loro primi viaggi. Se siete interessati potete acquistarlo il prezzo è di 34,90 €.

3. Bracciale Kidult

Se invece dovete regalare qualcosa ad una bambina, un bracciale è quello che fa per voi. Che ne pensate di questo modello Kidult? Perfetto per l’occasione, questo regalo stupirà senza dubbio la bambina nel suo grande giorno. Il prezzo è di 35,00 €.

4. Cornice per foto

Questa cornice in argento si presenta come un regalo perfetto per conservare i ricordi del giorno più importante, quello della Prima Comunione. Potete acquistare questa bellissima cornice per foto al prezzo di 41,00 €.

5. Orologio da polso

Un orologio da polso sportivo potrebbe essere il regalo ideale utilizzato dal bambino anche quando è più grande. Questo accessorio si presenta come il regalo ideale per una Prima Comunione. Potete acquistarlo al prezzo di 38,23 €.

6. Polaroid

Non avete ancora trovato il regalo ideale? Avete mai pensato ad una polaroid? Disponibile in diversi colori, con questo regalo stupirete senza ombra di dubbio il bambino o la bambina. Facile da utilizzare, la polaroid è un classico senza tempo che piacerà a grandi e piccini. Il prezzo è di 57,99 €.

7. Activity tracker

Che ne pensate di questo activity tracker? Si tratta di un particolare orologio in grado di monitorare molte delle funzioni dell’organismo. Tra queste, l’attività del sonno. Questo orologio potrebbe rappresentare un’idea per i bambini portandoli a condurre uno stile di vita sano. Potete acquistarlo al prezzo di 27,99 €.