Lo chiamano Pop It Antistress ed è il gioco del momento

Stiamo parlando del gioco del momento, quello che tutti usano per alleviare lo stress e che è trend su Tiktok da mesi. Si chiama Pop it antistress ed è una tavoletta in silicone colorato composta da molte bollicine allineate che si possono schiacciare a ritmo di musica.

I più giovani lo conoscono benissimo e, sui social, c’è addirittura l’hashtag #popitchallenge. Lo possiamo trovare in varie forme e colori e, da poco, è disponibile anche in versione cover per smartphone e tablet.

A cosa serve Pop it antistress?

Come si capisce anche dal nome, è un giocattolo antistress. Vi è mai capitato di far scoppiare le bolle del pluriball? Molte persone lo trovano veramente rilassante e questo ha portato l’inventore del Pop it a creare questa meraviglia che sta conquistando tutti. Premendo le bolle di silicone una dietro l’altra riuscirete a rilassarvi e scaricare l’ansia e le tensioni quotidiane.

Pop it Antistress è consigliato anche ai bambini con disturbi dello spettro dell’autismo, a chi soffre del disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività e a chi è particolarmente ansioso. È un passatempo divertente che sta conquistando milioni di utenti.

Ma sapete che ora è possibile avere Pop it antistress anche nella versione cover per smartphone? Scopriamo insieme quali sono i più belli.

Fidget Toy Stress Relief

Questa custodia color rosa acceso renderà il vostro smartphone ancora più cool. È leggera, sottile e realizzata con materiali ecocompatibili. Prezzo: 3,99 €.

Push Pop Bubble Fidget Sensory Toy

Una custodia multicolor che, con le sue tinte accese, vi farà sognare. I suoi colori ricordano quelli delle caramelle. I materiali usati per realizzarla sono di alta qualità e facilmente lavabili. La trovate in varie forme: da coniglietto, da gattino, etc. Prezzo: 9,99 €.

Push Pop It Ananas

Questa custodia Push Pop It a forma di Ananas è divertente e non passerà inosservata. Appena i vostri amici la vedranno vorranno comprarla anche loro. Il prezzo è accessibile, costa solo 5,29 €.

KKP Custodia Cactus

KKP Custodia a forma di cactus proteggerà il vostro cellulare e lo renderà cool. Oltre ad essere molto resistente è anche decisamente originale e versatile. Prezzo: 11,99 €.

LYunMu Custodia Fidget Toys

Se amate i colori forti, LYunMu Custodia per Cellulare Fidget Toys è quello che vi serve. Ha la forma di un granchio ed è disponibile nei colori rosso e nero. Prezzo: 8,99 €.