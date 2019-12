Bimbo di due anni vince il Got Talent Il bambino di due anni si presenta al Got Talent e finisce con vincere il concorso. Il più giovane che abbia mai vinto, ma quello che sa fare è davvero impressionante. Il video ha conquistato migliaia di utenti

Da quando Hugo Molina ha partecipato lo scorso settembre al programma Got Talent, ha stupito i giurati e tutti i presenti. Il piccolo ha appena due anni e suona il tamburo con abilità impressionante, il video della sua partecipazione ha fatto il giro del mondo generando migliaia di commenti sulle reti. I genitori orgogliosi hanno celebrato il risultato del talento del loro bambino con questo strumento musicale, in così giovane età.



In questa occasione, Hugo è salito sul palco per suonare “Campana sobre campana”, una melodia natalizia che trasmette la magia di questo momento speciale dell’anno. Lo scenario di Got Talent è stato trasformato in una cartolina di Natale alla fine della quinta edizione del programma, Hugo sembrava vestito da soldato sulla neve.

Con la stessa serenità che ha mostrato al pubblico, il ragazzo ha interpretato “Bell on bell” lasciando perplessa la giuria. Quando ha finito, il bambino ha ricevuto una grande ovazione. Quella notte divenne il più giovane vincitore del talent reality show.

Hugo ha ricevuto messaggi da celebrità come Sonsonas, Manuel Carrasco e altri batteristi come Scott Johnson o Kevin O’Neills, che volevano esprimere la loro ammirazione e il loro sostegno.

Durante lo spettacolo, l’host Santi Millán ha chiesto ai genitori di Hugo di fissare lo schermo perché avrebbero ricevuto una grande sorpresa nello show. Il bambino visiterà Papa Francesco in Vaticano dopo Natale e sarà in grado di suonare il tamburo per lui. Dopo aver sentito la notizia, i genitori di Hugo non hanno potuto fare a meno di commuoversi.

Hugo è stato il vincitore dell’edizione del programma ricevendo un premio di 25.000 euro, le esibizioni che si sono distinte in finale oltre alle sue sono state quelle di Ismaliah, Magodelucas e il duo Leví Estrella.

Nella storia del talent show, nessun concorrente di due anni si era guadagnato il primo posto. Ma il talento di Hugo infrange qualsiasi schema tradizionale, tutti sono stupiti dal suo talento nel creare melodie armoniose.

Ma soprattutto, è impressionante l’abilità, la disciplina e la volontà del bambino di suonare lo strumento senza errori e con totale naturalezza di fronte alle telecamere e al pubblico.

A Hugo non importava la paura che si prova di solito davanti a una folla di persone, né le luci, né le telecamere, né la momentanea separazione dai suoi genitori, si limitò semplicemente a esprimere il suo talento.