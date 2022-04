Momenti di commozione e da brividi allo stadio di Liverpool, dove i tifosi cantano a Cristiano Ronaldo un brano celebre per far sentire la vicinanza di tutti al campione e alla famiglia dopo la morte del figlio che la compagna Georgina portava nel suo grembo. I tifosi le hanno cantato “You’ll never walk done“.

Tutto il mondo dello sport e in particolare del calcio si stringono a Cristiano Ronaldo e alla compagna Georgina Rodriguez, dopo la morte in grembo del suo bambino. In occasione della partita tra il Liverpool e il Manchester United all’Anfield i tifosi hanno fatto venire i brividi a tutti quanti.

Dagli spalti improvvisamente i supporter hanno iniziato a cantare la canzone “You’ll never walk alone”, di solito riservata alla squadra locale come inno motivazionale per i giocatori. Questa volta il brano era dedicato a Cristiano Ronaldo, per la perdita di uno dei gemelli che Georgina Rodriguez portava in grembo.

Ovviamente Cristiano Ronaldo non era in campo con i suoi compagni. Dopo l’annuncio della morte di uno dei gemelli, CR7 si è chiuso in un silenzio commovente e nel rispetto della sua privacy e di quella della sua famiglia i tifosi hanno deciso di far sentire la loro vicinanza in questo modo.

Le due squadre inglesi, prima di iniziare il match, hanno deciso di cantare una canzone molto cara al Liverpool, unendosi per una volta (e lasciando andare le rivalità calcistiche) ai supporter del Manchester United, per non farlo sentire solo.

Liverpool, tifosi cantano a Cristiano Ronaldo insieme ai supporter del Manchester United

Un momento davvero commovente, dopo il lungo applauso dedicato al grande campione, per dimostrargli solidarietà e vicinanza in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Tutto lo stadio lo ha applaudito e poi tutti i tifosi hanno iniziato a cantare in coro You’ll never walk alone, storico inno dei Reds, per incoraggiare Ronaldo e la sua famiglia.