A Natale con Infinity: cinque film da vedere tutti insieme! Quale momento più magico del Natale per riunirsi vicino ad un caminetto acceso e godersi qualche film per entrare nella giusta atmosfera?

Manca ormai poco, pochissimo all’arrivo di uno dei giorni più belli dell’anno. Giorno? Ma cosa dico: periodo! Si, perché in fondo il periodo natalizio si inizia a farsi sentire già dal 1 Dicembre e va avanti fino al 6 Gennaio. E diciamocelo pure: quanto è bello fare l’albero? Bellissimo! Si litiga sempre per chi deve farlo. Ma smontarlo è tutto un altro paio di maniche. Comunque, per entrare nel vivo delle feste al meglio, abbracciando tutta la famiglia, abbiamo selezionato per voi cinque titoli natalizi che potete trovare nel catalogo di Infinity.

Il Natale è da sempre un momento speciale, magico e di riunione. Possiamo finalmente prende un po’ di respiro, riposare e caricare le batterie per affrontare al massimo delle energie l’anno nuovo. Possiamo definirlo anche un periodo per fare un po’ di bilanci su noi stessi, la nostra vita, il lavoro e, soprattutto, gli affetti. Specialmente in famiglia Natale vuol dire più che mai unione e condivisione. In questo il cinema può essere un ottimo alleato. Si, perché, cosa c’è di meglio di una seratina tutti stretti sul divano con una calda coperta, una tazza di cioccolata calda fumate, un pezzo di panettone o pandoro e un bel film per entrare ancora meglio nello spirito natalizio? Molto poco, davvero molto poco!

Soprattutto quando piove o nevica o, semplicemente, fuori fa troppo freddo. In questo caso ci vengono sempre a soccorrere le nostre amate piattaforme on demand, che ci permettono di vedere qualsiasi film noi vogliamo, in qualunque momento e ovunque siamo. Tra queste, per esempio, c’è Infinity, piattaforma made in Italy da sempre sinonimo di grande qualità che ci sorprende tanto con il suo catalogo in continuo aggiornamento quanto con le anteprime speciali o le novità a noleggio. E poteva essere diversamente proprio durante le vacanze natalizie? Ovvio che no!

Per questo motivo abbiamo deciso di segnalarvi cinque pellicole evergreen da vedere con tutta la famiglia che potete trovare sul catalogo di Infinity! Raccontateci poi qual è il vostro film preferito delle feste!

Il Grinch

Il Natale non può piacere a tutti (si, lo so, è un assurdità) e il più grande rappresentante dei detrattori del Natale è proprio lui: il Grinch! Tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss, il Grinch è verde, alto, magro e con un grugno sempre dipinto sul volto. Odia il Natale con tutto se stesso e la sua missione ogni anno è quella di distruggerlo, proprio come accade nel film del 2000 di Ron Howard dove nei panni del dispettoso Grinch troviamo l’attore Jim Carrey. Ma fino a che punto può arrivare la cattiveria del Grinch? E davvero non c’è proprio nessuna speranza per lui? Per scoprirlo vi consigliamo di vederlo, risate e sorrisi non mancheranno di certo!

Elf – Un Elfo di nome Buddy

Dal Grinch passiamo invece a qualcuno che il Natale non è che lo ama, lo adora letteralmente. Diretto da uno dei registi più amanti dai fan dei cinecomic e Star Wars, ovvero Jon Favreau, Elf è la storia di Buddy, un essere umano cresciuto fin da sempre con la convinzione di essere un elfo di Babbo Natale. Arrivato ad un’altezza fin troppo anomala per essere davvero un elfo, Buddy scoprirà tutta la verità, decidendo così di mettersi in viaggio per cercare la sua vera famiglia. Ma durante la viglia di Natale, come farà a cavarsela un elfo di 1,90 metro nella caotica New York? Con protagonista Will Ferrell, le risate sono assicurate (ma anche una lacrimuccia finale).

Una Poltrona Per Due

Natale non può non far rima con… Una Poltrona Per Due. Grande classico delle Feste, Una Poltrona per Due è forse il più visto durante questo periodo. Protagonisti di questa storia – diretta da John Landis – sono Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, nei rispettivi panni del ricco agente di cambio Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine, un insolente senzatetto. Le vite dei due non sono solo destinate ad incrociarsi ma, come nella storia de Il Ricco e il Povero, a scambiarsi! Cosa potrà mai accadere? Oh, bhè! Se non l’avete mai visto, dovreste proprio scoprirlo!

The Family Man

Se siete dei teneroni dalla lacrima facile, The Family Man renderà molto emozionante ed intimo questo Natale. Un film che fa molto ragionare sul senso della vita, la bellezza e l’importanza delle piccole cose e di come, in effetti, la ricchezza non potrà mai comprare la felicità. E tutto questo è destinato a scoprirlo una mattina di Natale il ricco scapolo Jack Campbell (interpretato da Nicholas Cage) che si risveglierà all’interno di una vita parallela. Ma non una qualsiasi, bensì la sua vita parallela se solo avesse scelto tredici anni prima la sua ragazza al posto di una vita di successo. Alla fine, in quale delle due vite vorrà restare?

Un Amico Molto Speciale

Dai produttori di Quasi Amici, non poteva mancare un film un pochino più recente e dai toni europei. Quasi una favola metropolitana di vita vissuta che mette d’accordo tutti, sia i grandi che i piccini! Anton incontra un piccolo criminale che si traveste da Babbo Natale e lo convince a fare un giro assieme sulla sua slitta magica. In due, attraversano l’intera città di Parigi, tetto dopo tetto, e passano in compagnia una notte speciale che non dimenticheranno mai più.