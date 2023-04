Achille Costacurta, arrivano le scuse dopo l’aggressione ad un agente di Polizia

Dopo l’episodio avvenuto alcuni giorni fa che lo ha visto protagonista in negativo, Achille Costacurta ha fatto mea culpa sui social. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta è finito nelle prime pagine di cronaca dei principali giornali dopo l’aggressione ai danni di alcuni poliziotti.

Così dopo qualche giorno per riordinare le idee, Achille è tornati sui social e nelle storie di Instagram ha chiesto pubblicamente scusa alla Polizia di Stato. “Scusa… @poliziadistato_officialpage” – ha scritto con dei cuoricini rossi a corredo.

Fonte: web

L’episodio che lo ha visto protagonista risale allo scorso 18 aprile quando intorno alle 23 è salito a bordo di un taxi iniziando poi ad andare in escandescenza. Ad un certo punto l’autista ha chiesto l’aiuto alla polizia. Achille non ne voleva sapere di scendere dalla vettura e così avrebbe sferrato un pugno ad un agente della polizia che in ospedale ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. A quel punto sarebbe stato immobilizzato e portato all’ufficio centrale arresti della Polizia Locale. Il giovane ora sarebbe indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Che Achille avesse un carattere non facile da gestire lo ammise anche mamma Martina alcuni mesi fa in un’intervista a Fanpage.

“Achille fa dannare e fa urlare, ma fa anche ridere: è fantasioso, creativo, è la parte mia più pittoresca. Ha i problemi di tutti i 18enni, ovvero quello di svegliarsi al mattino, o il problema che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti svegli e dici: ‘Sarà tornato? Dormirà a casa della fidanzata? Dell’amico? Dove sarà?’. Queste cose qui”.

E ancora: “A scuola ha sempre avuto un po’ di problemi a rispettare le regole e studiare, ha cambiato un po’ di scuole però devo dire che questo percorso economico e finanziario che sta facendo lo incuriosisce molto, vorrebbe aprire una sua attività e fare l’imprenditore. Ha tante idee: mattoncino dopo mattoncino costruirà la sua strada. Durante Pechino Express ha avuto difficoltà a gestire la frustrazione in determinati momenti, ma anche questo gli è servito a crescere”.