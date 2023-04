Achille Costacurta nei guai: il figlio di Martina Colombari denunciato per aggressione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che riguarda Achille Costacurta che ha sconvolto il mondo del web. Il figlio di Martina Colombari e Billy sarebbe finito nei guai dopo aver picchiato un vigile. Alla luce di questo, il ragazzo avrebbe anche ricevuto una denuncia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A seguito della sua partecipazione a Pechino Express insieme alla madre Martina Colombari, Achille Costacurta ha fatto ritorno nella città di Milano. Non appena ha ripreso in mano la sua quotidianità, il ragazzo si sarebbe reso protagonista di un gesto clamoroso nei confronti di un agente della Polizia Locale. L’episodio in questione sarebbe avvenuto martedì 18 aprile 2023 quando il ragazzo avrebbe picchiato un vigile il quale poi lo ha denunciato per resistenza e violenza pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei fatti e secondo quanto sostengono numerosi quotidiani, il giorno martedì 18 aprile 2023 intorno alle ore 23:00, il figlio di Billy e Martina Colombari avrebbe chiamato un taxi in zona Tortona a Milano dopo aver trascorso una serata in giro per il Fuorisalone. Ad un certo punto, all’interno dell’automobile, il diretto interessato avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi e ad urlare frasi senza senso danneggiando il veicolo.

Alla luce di questo, il tassista è stato costretto a chiamare un vigile urbano il quale è arrivato sul posto tempestivamente. Tuttavia, una volta sceso dal taxi, Achille avrebbe tirato un pugno in faccia all’uomo. Inutile dire che l’agente della polizia locale non ci ha pensato due volte a denunciare il ragazzo con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nel frattempo, il responsabile della vicenda si sarebbe recato presso l’ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di Milano. Il giorno dopo, nel posto sarebbe giunto il padre Billy il quale avrebbe riportato suo figlio a casa.