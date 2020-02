Achille Lauro, il suo modo trasgressivo di vestire e com’era da bambino Com'era il famoso cantante da bambino?

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lui e del suo trasgressivo modo di vestire. Achille Lauro si è esibito sul palco di Sanremo, ogni sera con un vestito diverso lasciando gli spettatori, confusi ma allo stesso tempo divertiti! Nell’ultima puntata del festival, Achille Lauro ha sceso la scalinata del Teatro Ariston, vestito da Elisabetta I Tudor, ricordata come la Vergine Sovrana del Popolo.

Nelle puntate precedenti, si è presentato con un mantello nero, con sotto una tutina trasparente tutta scintillosa.

Poi vestito da Ziggy Sturdust e ancora dalla Marchesa Luisa Casati.

Achille Lauro ama esprimersi sia con la sua voce che con il proprio corpo, lasciando anche dei messaggi importanti.

Ciò che la gente si chiede però: com’era da bambino? Com’era prima di diventare un cantante e così trasgressivo e di avere questo suo modo di essere?

Achille Lauro si è ritrovato da solo all’età di 14 anni, dopo che i suoi genitori si sono trasferiti in un’altra città per lavoro.

Ha continuato a vivere con suo fratello maggiore, che l’ha fatto avvicinare al mondo della musica.

In molti hanno affermato che abbia avuto un’infanzia molto difficile e che venga da un ambiente squilibrato, ma qualche mese fa il cantante ospite a Domenica In, si è raccontato a Mara Venier, affermando di avere molti amici, quelli di sempre, che continua a tenersi stretto e di non venire da nessun ambiente squilibrato.

Ha raccontato di essere figlio di gente onesta, anche se per un lungo periodo ha avuto un brutto rapporto con suo padre, che adesso però sembra aver recuperato.

Quando la conduttrice gli ha domandato quale fosse il segreto del successo, Achille Lauro le ha spiegato che ha sempre saputo ciò che voleva ed ha inseguito il suo sogno. La maggior parte dei giovani di oggi non sa cosa vuole e quello è un grande problema.