Achille Lauro, Sanremo 2020, con chi è fidanzato Achille Lauro, il cantante che a Sanremo 2020 ha baciato il suo chitarrista, è fidanzato da tanti anni e tutti si chiedono con chi; ecco cosa abbiamo scoperto

La 70esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Diodato. Sul palco dell’Ariston, però, quello che più ha osato è stato Achille Lauro che ha indossato outfit stravaganti e provocatori che riprendevano quello che lui cantava e, forse, il suo modo di essere.

Visualizza questo post su Instagram QUEEN 👑 #AchilleLauro #BossDoms #Sanremo2020 #MeNeFrego #Sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 8 Feb 2020 alle ore 2:32 PST

Durante l’ultima esibizione, Achille Lauro ha baciato il suo chitarrista e la rete si è scatenata, ipotizzando una loro presunta relazione. Pochi sanno, però, che il trapper veronese è fidanzato da anni e anche il suo chitarrista ha una compagna. Ecco cosa ha risposto lui quando gli hanno richiesto con chi è fidanzato.

Achille Lauro è molto conosciuto ma non si può dire altrettanto della sua vita privata. Trasgressivo e irriverente sul palco, Achille Lauro è schivo e riservato nella sua vita privata. In una recente intervista rilasciata a Domenica In, il trapper veronese ha detto a Mara Venier, parlando della sua vita :

“Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”.

Ma non ha voluto dire altro sulla persona che gli sta accanto da anni e che dichiara di amare. Un po’ di tempo fa, Achille Lauro era stato paparazzato con una ragazza dal settimanale Spy ma lui ci aveva riso sopra. Ha risposto dicendo che la ragazza in questione era, in realtà, sua sorellastra.

Silenzio assoluto, dunque, sull’identità della persona che gli sta accanto. Non sappiamo se questo silenzio sia scaturito dal bisogno di privacy o se fa parte da una strategia per aumentare l’aura di mistero intorno al suo personaggio. In entrambi i casi, però, la decisione di non rivelare altro sulla propria vita personale è lecita.

Visualizza questo post su Instagram 💁🏼‍♂️ #MeNeFrego @achilleidol #sanremo2020 #sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 7 Feb 2020 alle ore 3:39 PST

Troppe persone mescolano la vita privata con quella lavorativa, usando la prima per avere successo nella seconda. Quando lui sarà pronto per dire di più sulla persona che ama da tanti anni, lo farà lui stesso, siamo sicuri!