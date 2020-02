Achille Lauro vince anche il carnevale 2020: foto di una famiglia vestita come lui diventa virale Diventa virale la foto pubblicata sul web da una famiglia italiana che ha deciso di imitare per il carnevale 2020 gli iconici look di Achille Lauro a Sanremo

Da giorni sul web è diventata virale la foto di una famiglia di Gioiosa Marea (Messina) che, per il carnevale 2020, ha deciso di riprodurre gli ormai iconici look che Achille Lauro ha sfoggiato a Sanremo 2020.

Il festival di Sanremo 2020 è ormai concluso, ma sul web ancora sono ben presenti gli strascichi di quello che è stato un evento unico. A donare un’originalità senza pari a tutte le esibizioni ci ha pensato Achille Lauro. Il cantante veronese, nonostante non abbia vinto il festival, si aggiudica comunque un posto sotto i riflettori grazie ai suoi outfit stravaganti. Sicuramente è riuscito a lasciare una bella impronta, come dimostra la foto di questa famigliola di Gioiosa Marina, in provincia di Messina. I coniugi Ninitto Giuffrè e Valeria Sorbera hanno ben pensato di ricreare quattro dei look del famoso rapper italiano.

Troviamo quindi il padre vestito con un pesante mantello nero con ricami oro simile alla versione che Achille Lauro ha dato di San Francesco d’Assisi. L’intento era quello di omaggiare il quadro di Giotto sulla celebre scena del Santo che si spoglia dei suoi averi.

La madre,invece, ha deciso di vestire i panni della Marchesa Luisa Casati Stampa, indossando un copricapo in piume, proprio coma ha fatto Achille Lauro nella quarta serata del festival di Sanremo. Anche qui, lo scopo era quello di mettere in risalto una figura importantissima, musa ispiratrice di famosi artisti come Gabriele D’Annunzio.

Infine, vediamo i due figlioletti . Per il maschietto è stato realizzato il costume indossato da Achille Lauro nella serata dedicata alla cover. È infatti vestito da Ziggy Stardust, uno dei tanti alter ego di David Bowie. L’abito è realizzato con un completino verde che vuole rendere onore ad una leggenda della musica.

Per quanto riguarda la femminuccia, abbiamo invece la rappresentazione del costume da Regina Elisabetta I Tudor. Achille Lauro ha voluto rendere un tributo alla sovrana britannica più devota alla patria della storia.