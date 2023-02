Il pancione non mente: Joanne Tucker, moglie dell'attore americano Adam Driver, è stata paparazzata in evidente stato interessante

Una gioia grandissima per uno degli attori statunitensi più in ascesa degli ultimi anni. Stiamo parlando di Adam Driver, interprete candidato per ben due volte ai premi Oscar, che stando a quanto emerso da oltreoceano, sta per diventare papà per la sua seconda volta. Sua moglie Joanne Tucker sarebbe incinta per la seconda volta.

Credit: PageSix

A rivelare lo scoop assoluto è stato il noto sito americano di gossip Page Six, i cui paparazzi hanno immortalato Adam e Joanne mentre uscivano dalla loro casa di Brooklyn.

Niente di animalo, si potrebbe pensare, se non fosse che per la donna, con cui Driver è sposato da ormai 10 anni, è ormai impossibile nascondere un pancione ormai molto evidente. Ciò lascia supporre che la gravidanza sia già abbastanza avanti e che tra pochi mesi il bebè verrà al mondo.

Come detto, Adam Driver e Joanne Tucker, sono sposati dal 2013. Di loro e della loro vita privata si sa pochissimo, dato che l’attore ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo possibile.

Si sono conosciuti nell’accademia a New York e da allora non si sono più lasciati. Il matrimonio si è celebrato alle Bermuda in gran segreto e nel 2018 sono diventati genitori per la prima volta.

Anche quell’evento fu tenuto segreto il più possibile, fino al 2020, quando ad annunciarlo, erroneamente, era stata la sorella di Joanne.

La carriera di Adam Driver

Nato a San Diego nel 1983, Adam Driver è arrivato alla ribalta grazie al ruolo di Adam Sackler nella serie comica-drammatica della HBO, Girls, andata in onda dal 2012 al 2016.

Anche l’esordio al cinema è stato subito ad alti livelli. Nel 2011 ha infatti recitato nel film J. Edgar insieme a Leonardo Di Caprio, La pellicola è stata diretta da Clint Eastwood.

Nonostante la carriera piuttosto “giovane”, Driver vanta già diversi premi e riconoscimenti di altissimo prestigio.

Ha vinto la Coppa Volpi nel 2014 per la miglior interpretazione maschile per il dramma Hungry Hearts, e il premio come miglior attore dalla Los Angeles Film Critics Association per Paterson, film del 2016. Per BlacKkKlansman, invece, film del 2016 diretto da Spike Lee, ha ricevuto la prima candidatura per l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Nel 2020 per il suo ruolo in Storia di un matrimonio ottiene la sua seconda nomination al Premio Oscar nella categoria di miglior attore e ai Golden Globe come migliore attore protagonista in un film drammatico.