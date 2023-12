Il mondo dello spettacolo abruzzese è in lutto per la scomparsa di Barbara Paolone. La manager e organizzatrice di eventi, molto conosciuta in zona, aveva solo 54 anni

Il mondo dello spettacolo, abruzzese e non solo, è in lutto per la scomparsa di Barbara Paolone. La manager e organizzatrice di eventi, moglie di Vincenzo Olivieri, aveva solo 54 anni. In tanti hanno partecipato commossi ai funerali che si sono svolti per dire addio alla donna, improvvisamente venuta a mancare all’affetto dei suoi cari.

Barbara Paolone era nota in tutto l’Abruzzo per essere una manager e organizzatrice di eventi, molto attiva e apprezzata nel mondo dello spettacolo di Pescara e dintorni. Moglie di Vincenzo Olivieri, aveva ottenuto una laurea in Economia e Commercio all’università D’annunzio, prima di iniziare a lavorare nel mondo degli eventi.

In Abruzzo, ma anche fuori dai confini della sua regione, era molto conosciuta per la sua creatività. Lavorava insieme al marito Vincenzo Olivieri. Toccanti le parole di Guerino Testa, deputato abruzzese, nel ricordare la donna che non c’è più.

Per me, oggi, è come se oggi fosse venuta mancare una mia seconda sorella. Barbara, quella ragazza sempre solare, amata e apprezzata da tutti. Ho ancora nitido il ricordo del 6 dicembre 2006 quando celebrai, a Città Sant’Angelo, il suo matrimonio con Vincenzo Olivieri, suo compagno di vita e di lavoro: aveva gli occhi brillanti e pieni d’amore, dispensava dolcezza e sorrisi a tutti i presenti. Nell’anima conserverò sempre un bene profondo e la memoria di una donna piena di vita. È con grande sconforto che mi unisco al dolore di Vincenzo e dei familiari tutti.

Purtroppo Barbara Paolone non è più con noi, organizzatrice e produttrice di grande talento, portatrice di serenità con il suo grande sorriso, piena di energia e disponibilità, ha lasciato il suo amato sposo Vincenzo Olivieri , la sua famiglia e i tanti amici in un grande dolore. Increduli piangiamo.

Tante persone hanno voluto salutarla in occasione dei funerali che si sono celebrati nella sua città. Tutti si stringono alla famiglia in questo momento di dolore.