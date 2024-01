L'attrice, che aveva vestito i panni nel primo West Side Story, aveva 91 anni. Chita Rivera si è spenta improvvisamente. Il mondo del cinema è in lutto per la sua scomparsa

Il mondo del cinema internazionale è in lutto, per la scomparsa di Chita Rivera. L’attrice aveva 91 anni e da tempo lavorava, tra teatro e grande schermo. La ricordiamo in particolare per la sua partecipazione al primo West Side Story, dove ha vestito i panni di Anita. Sapeva ballare, cantare e recitare.

L’attrice è stata una delle più famose stelle di Broadway di tutti i tempi. Sapeva ballare, cantare e recitare, doti che le hanno permesso di vestire i panni di Anita, nella prima versione del famosissimo musical West Side Story.

Grazie alle sue doti incredibili, aveva vinto un Tony Award (gli Oscar del Broadway Theatre) per il Bacio di Una Donna Ragno e The Rink. Ma non solo: in seguito, nel 2018, aveva vinto il premio alla carriera.

Per sei decenni è stata sulla cresta dell’onda a Broadway e nel West End. Il padre era portoricano, mentre la madre aveva origini irlandesi e scozzesi. Aveva partecipato a molti spettacoli teatrali a Londra e a New York.

Oltre a essere Anita nel primo West Side Story del 1957, era stata Rosie di Bye Bye Birdie del 1960, Velma Kelly in Chicago del 1975 e l’interprete protagonista del Bacio della Donna Ragno. Nel 1986 aveva dovuto interrompere la carriera per un incidente, riuscendo poi a riprendersi, anche se non completamente.

Addio a Chita Rivera: l’annuncio della scomparsa è stato fatto dalla figlia della famosa attrice

A dare l’annuncio della scomparsa dell’attrice di West Side Story è stata la figlia, Lisa Mordente. Per rispetto della privacy della madre, che aveva 91 anni, non ha voluto aggiungere altri particolari su quanto accaduto.

Nel 2009 il presidente Barak Obama le aveva conferito la Medaglia della Libertà. Si tratta dell’onorificenza civile maggiore che si possa ricevere negli Stati Uniti d’America. L’allora presidente a stelle e strisce aveva accolto l’attrice alla Casa Bianca, in una raffinata cerimonia di consegna del riconoscimento.