Si è spenta all’età di 93 anni Frances Sternhagen, l’attrice che era conosciuta ai più per aver interpretato la suocera di Charlotte nella fortunata saga di Sex and the City. A dare la notizia della scomparsa dell’interprete statunitense, comparsa in molti spettacoli teatrali, così come in serie tv e film, è stato il figlio, che ne dà il triste annuncio ricordando quanto la madre è stata amata in vita.

A un mese e mezzo dal suo 94esimo compleanno, nella serata di lunedì 27 novembre 2023, è scomparsa per sempre l’attrice statunitense. Il figlio John Carlin, in un post toccante, ricorda la madre.

Frannie. Ciao. Mamma. Frances Sternhagen. Lunedì sera, 27 novembre, è morta serenamente a casa sua, un mese e mezzo dal suo 94° compleanno. Presto pubblicherò altri post, ma per ora voglio solo ringraziare per quello straordinario dono come artista ed essere umano che è stata Frances Sternhagen. Era amata da tanti.

Queste le parole del figlio per dare il triste annuncio, in un post che poi continua così:

Sono molto fortunato ad aver potuto chiamarla mia mamma, la mia amica, la mia compagna di canzoni e ballo. Eravamo insieme la settimana scorsa, e abbiamo parlato quello stesso lunedì pomeriggio, detto quanto ci amavamo e ci mancavamo. Stavo per salire su un aereo per Londra quando ho avuto la notizia, ed è lì che mi trovo adesso. Pronto per eseguire alcune nuove canzoni (una delle quali è stata ispirata da lei). Lei ha sempre incoraggiato la mia scrittura e le piaceva il mio canto. Ci rivedremo presto, vola avanti, Frannie. Cala il sipario su una vita così ricca, appassionatamente, umilmente e generosamente vissuta.

Chi era Frances Sternhagen

Frances Sternhagen, all’anagrafe Frances Hussey Sternhagen, era un’attrice statunitense di teatro, tv e cinema. Nata a Washington il 13 gennaio del 1930, sin dagli anni Cinquanta è comparsa in molti spettacoli di grande successo.

Aveva iniziato a lavorare come insegnante d’arte, per poi debuttare in una piccola compagnia teatrale. Davanti alle telecamere il debutto è del 1956 in un episodio della serie televisiva Studio One. La popolarità arriva in seguito per aver vestito i panni di Millicent Carter, la nonna del dottor John Carter in diciannove episodi della celebre serie televisiva E.R. – Medici in prima linea. E poi per il personaggio di Bunny MacDougal, prima suocera di Charlotte York in dieci episodi della serie televisiva Sex and the City.