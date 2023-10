Il mondo del cinema e quello della tv sono in lutto per la scomparsa di Joanna Merlin. L'attrice era famosa per il suo ruolo nel film Saranno Famosi. E anche per la serie tv Law & Order

Il mondo del cinema e il mondo della tv, ma anche quello della danza, sono in lutto per la scomparsa di Joanna Merlin. L’attrice ultra 90enne era diventata famosa grazie alla partecipazione, con un ruolo di spicco, nel famoso film Saranno Famosi. In seguito ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. La ricordiamo anche nella serie tv di successo “Law & Order“.

Joanna Merlin era un’attrice americana di 92 anni. In un post su Instagram del Tisch Graduate Acting Program della New York University, dove la donna ha insegnato dal 1998, si legge la notizia della sua scomparsa.

Siamo rattristati nel condividere la notizia della scomparsa della nostra amata Joanna Merlin. Joanna è stata membro della facoltà di recitazione dal 1998, dove ha insegnato il lavoro sui gesti psicologici di Michael Chekhov, nonché corsi di carriera e macchina da presa a generazioni di nostri attori.

Joanna Merlin era diventata famosa prima per il ruolo interpretato nel film del 1980 Saranno Famosi, diretto da Alan Parker. Lei era la severa e rigida insegnante di danza classica Olive Berg.

Aveva poi anche partecipato alla serie tv Law & Order – Unità vittime speciali tra il 2000 e il 2011. In questa produzione per il piccolo schermo vestiva i panni della giudice Lena Petrovsky.

Chi era Joanna Merlin

Joanna Merlin, all’anagrafe Joann Ratne, era nata a Chicago il 15 luglio del 1931. E si è spenta a Los Angeles il 15 ottobre del 2023. L’attrice statunitense ha debuttato al cinema nel film I dieci comandamenti (1956) di Cecil B. DeMille. Mentre nel 1961 ha debuttato a Broadway, dove ha lavorato anche come direttrice del casting.

Il grande successo arriva nel 1980 in Saranno Famosi, seguito poi da altri film come Urla nel silenzio e Mystic Pizza. Ha partecipato a diversi episodi di Law & Order – I due volti della giustizia, rivestendo il ruolo del giudice Lena Petrovsky in Law & Order – Unità vittime speciali.