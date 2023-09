Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Léa Garcia, attrice brasiliana

Il mondo della televisione e delle telenovelas è in lutto per la scomparsa di Léa Garcia. Purtroppo è venuta a mancare l’attrice brasiliana diventata famosa in tutto il mondo per il suo ruolo nella celebre soap opera La schiava Isaura, una delle prime telenovelas trasmesse sulla televisione italiana. La donna aveva 90 anni.

A dare la notizia della scomparsa dell’attrice brasiliana di 90 anni è il New York Times. Il giornale statunitense sostiene che la donna sia venuta a mancare a causa di alcune complicazioni cardiache, che lo scorso 15 agosto ne hanno causato il decesso.

La notizia è stata data solo oggi e in molti la ricordano per i ruoli che ha interpretato non solo sul piccolo schermo, nelle soap opera sud americane di gran successo anche in Italia, ma anche per i suoi ruoli sul grande schermo.

Chi era Léa Garcia

Léa Lucas Garcia de Aguiar, conosciuta da tutti semplicemente come Léa Garcia, era nata a Rio de Janeiro, in Brasile, l’11 marzo del 1933. L’attrice afrobrasiliana era famosa in tutto il mondo per aver interpretato la cattiva Rosa della telenovela La schiava Isaura.

Grazie il successo anche sul grande schermo. Molti ricordano l’attrice afrobrasiliana, infatti, per aver ricevuto una nomination come migliore attrice non protagonista al festival di Cannes del 1957 per il ruolo nel film Orfeo Negro di Marcel Camus, che vinse l’Oscar come miglior film straniero.

Léa Garcia è venuta a mancare all’età di 90 anni a Gramado, un comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione Metropolitana de Porto Alegre e della microregione di Gramado-Canela. La data del decesso è il 15 agosto 2023, la causa un infarto che non le ha dato scampo, come confermato da Marcelo, uno dei tre figli dell’attrice che era anche il suo agente.

L’attrice di 90 anni lascia i tre figli, i tre nipoti, due bisnipoti e il nipotino con cui recentemente era diventata addirittura trisnonna.