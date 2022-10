Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la perdita di un attore diventato famoso e popolare con il grande pubblico per aver recitato nella sit-com Will & Grace. Leslie Jordan è deceduto all’età di 67 anni, dopo un sinistro in cui è rimasto coinvolto. Purtroppo i medici non hanno potuto far niente per salvare la sua vita.

L’attore americano, come riportato dal Los Angeles Times, si è spento dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Hollywood. Era alla guida della sua auto quando, forse per un malore, ha finito la sua corsa contro un edificio, perdendo la vita.

A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvare la vita dell’attore di 67 anni. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Non risulterebbero coinvolti altri mezzi e altre persone.

Chi era Leslie Jordan

Leslie Jordan era un attore nato a Chattanooga, nel Tennessee, il 29 aprile 1955. Si è spento il 24 ottobre 2022 all’età di 67 anni. Aattore, drammaturgo e cantante statunitense, la sua carriera conta partecipazioni nelle più grandi serie tv di successo degli ultimi tempi.

Lo ricordiamo soprattutto per aver vestito i panni di Beverly Leslie, ricco uomo omosessuale rivale di Karen Walker in Will & Grace. Per il suo ruolo ha vinto anche un Emmy Award nel 2006.

Altre interpretazioni di successo le troviamo in serie televisive come Ally McBeal, Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Star Trek: Voyager, Reba, Boston Public, Hidden Palms, Boston Legal, Jarod il camaleonte, Nash Bridges, Ugly Betty e American Horror Story.

Recentemente ha recitato come protagonista in The Cool Kids, mentre dal 2021 era nel cast di Call me Kat. Al cinema, invece, lo ricordiamo per film come Jason va all’inferno del 1993, Love Ranch del 2010, The Help di Tate Taylor del 2011, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels, del 2021, suo ultimo film.