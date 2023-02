Aveva l’Alzheimer e da tempo la diagnosi aveva influenzato sulla sua vita pesantemente, così come sulla vita dei suoi affetti più cari. Lucia Zagaria è venuta a mancare proprio in queste ore. Era la moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna Banfi. Spesso l’attore ne aveva parlato nelle numerose interviste rilasciate.

Lucia Zagaria da tempo aveva il morbo di Alzheimer. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata proprio l’attrice, che su Instagram ha pubblicato un post per dire addio alla sua mamma.

Queste le poche parole di Rosanna Banfi, nell’annunciare la scomparsa della mamma. Una frase accompagnata da una fotografia in bianco e nero della donna quando era giovane e spensierata, in un giorno d’estate mentre mangiava un gelato.

Il marito della donna, Lino Banfi, che spesso aveva parlato della moglie in tantissime interviste, non ha ancora commentato quanto accaduto. Rosanna Banfi ospite a Verissimo a gennaio scorso aveva proprio parlato delle condizioni di salute della madre:

Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare.

Lino Banfi e la moglie Lucia stavano insieme da più di 60 anni. A Verissimo l’attore aveva raccontato il segreto del loro amore.

Non c’è una ricetta, la ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica, non si demoliscono più.