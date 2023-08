Si era allontanata dalla recitazione per problemi di salute

Il mondo della televisione e del cinema dicono addio per sempre ad Arleen Sorkin. L’attrice aveva solo 67 anni. Era diventata famosa a livello internazionale per avere recitato nella soap opera di successo “Il tempo della nostra vita“. Da qualche tempo aveva detto addio alla recitazione proprio per i problemi di salute che i medici le avevano diagnosticato.

Arleen Sorkin era la stilista Calliope Jones nella soap opera “Il tempo della nostra vita”. Come hanno riportato diversi magazine dedicati al mondo dello spettacolo, l’attrice di 67 anni ha smesso di vivere lo scorso giovedì 24 agosto.

Da tempo aveva diversi problemi di salute, che non le avevano più permesso di recitare e partecipare a progetti televisivi e cinematografica. La famiglia dell’attrice di 67 anni ha confermato la notizia della sua scomparsa, ricordando che aveva avuto per anni la sclerosi multipla.

Ricorderemo sempre la nostra cara Arleen per la sua immensa generosità di spirito. Talentuosa, sì, e anche tenace, come dimostra la sua tenace lotta decennale contro una terribile malattia. Ma soprattutto, era una presenza amorevole nella vita dei suoi due figli, Eli e Owen; di sua madre, Joyce; dei suoi fratelli, Robert e Arthur.

Queste le parole del comunicato che la famiglia ha rilasciato ai media internazionali, per confermare il decesso della famosa attrice, venuta a mancare a soli 67 anni.

Chi era Arleen Sorkin

Arleen Sorkin era nata il 14 ottobre del 1955 a Washington. Aveva iniziato la sua carriera come attrice di cabaret, negli anni Settanta e negli anni Ottanta. Aveva anche fatto parte di un gruppo comico chiamato The High-Heeled Women, con Mary Fulham, Tracey Berg e Cassandra Danz.

Era diventata popolare nel 1984 per il personaggio di Calliope Jones, ne Il tempo della nostra vita, dove ha recitato fino al 1990. Poi era tornata nel cast nel 1992, 2001, 2006, 2010. L’attrice aveva doppiato Harley Quinn nella serie animata di Batman, dal 1992 al 1995.