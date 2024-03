Addio ad uno dei più grandi musicista dei nostri tempi: lutto terribile nel mondo della musica

Maurizio Pollini è deceduto oggi dopo una lunga e debilitante malattia. Il suo ultimo concerto risale al Febbraio scorso e tutti gli impegni successivi sono stati cancellati per le sue condizioni di salute. Il grande maestro aveva 82 anni. Grande pianista del prestigioso teatro La Scala di Milano in cui debutta nel 1958.

L’intera dirigenza del teatro, i suoi colleghi musicisti e tutto il mondo della musica si stringe attorno alla famiglia. La moglie Marilisa e il figlio Daniele sono circondati dai messaggi si cordoglio di quanti hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con il maestro.

Nato nel 1942, riceve il prestigioso premio del concorso pianistico Chopin e diede inizio ad una brillantissima carriera come pianista. Chi lo sentì suonare in quell’occasione asserì che sarebbe diventato un pianista formidabile e che avrebbe avuto un grande successo negli anni avvenire. Ha infatti suonato nei teatri più importanti del mondo, spaziando dalla musica classica a quella contemporanea. Il suo concerto d’esordio alla Scala nel 1958 coincide con la sua ultima esibizione il 13 Febbraio, suonando Schoemberg.

Come per Carla Fracci, prima ballerina storica della Scala anche per Maurizio Pollini la camera ardente sarà allestita all’interno del teatro. La direzione del teatro assicura che fornirà maggiori dettagli in poco tempo. Il comunicato della Scala recita così:

“Uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant’anni”.

Già a Novembre del 2022 aveva dovuto rinunciare al concerto di beneficienza per gli alluvionati delle Marche per le sue gravi condizioni di salute.

Diplomatosi al conservatorio di Milano, è stato un amatissimo protagonista del panorama musicale dell’ultimo secolo, ma era anche un grande appassionato di fisica e di saggi di divulgazione scientifica. La sua mente era caratterizzata da una grande curiosità e versatilità.

