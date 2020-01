Addio all’attrice di 21 anni che ha dato la voce a Elsa in Frozen È morta a soli 21 anni la giovanissima attrice messicana che ha prestato la sua voce a Elsa, la regina di Frozen

Si è spenta a soli 21 anni una giovane promessa del cinema internazionale. Andrea Arruti, la voce della versione spagnola del personaggio di Elsa bambina, nel pluripremiato film della Disney, Frozen, è morta. Il 2020 inizia con un lutto che ha gettato nello sconforto il mondo del cinema internazionale.

Andy, come la chiamavano gli amici, aveva tutta la vita davanti. E una splendida carriera da attrice. Ma il destino se l’è portata via a soli 21 anni.

La giovanissima attrice è morta nei primi giorni di gennaio, ma la notizia è stata data molto tempo dopo.

La famiglia ha preferito vivere il suo dolore mantenendo il segreto e non sbandierandolo ai quattro venti.

La notizia si è diffusa dopo che Raúl Mercado Bustamante, un amico intimo della famiglia, ha diramato una dichiarazione ufficiale, confermandone il decesso e spiegando il motivo della morte prematura della ragazza.

“Condividiamo con profondo dolore la notizia che la nostra amata Andrea Echeverría Arruti è morta a causa di complicanze respiratorie che hanno indebolito il suo corpo negli ultimi mesi”, si legge nella nota.

Nel comunicato si ringraziano tutti coloro che saranno vicini alla famiglia con messaggi e preghiere, rispettando la loro privacy.

“Andy rimarrà sempre nei nostri cuori; ricorderemo la sua dolcezza e il suo talento attraverso i personaggi a cui ha dato voce e che vivranno nel tempo”.

Nonostante la giovane età, il curriculum era già di tutto rispetto: Brigette in Phineas e Ferb; Diamond Tiara, in My Little Pony; Princess Strudel in Adventure Time; Martha Kaply in Jumanjiy; Neeko in League of Legends; e Violet Evergreen.

Tutti la ricordano come una ragazza piena di vita e di voglia di vivere.

Uno dei suoi amici d’infanzia, Emilio Treviño, le ha reso omaggio con parole dolcissime:

“Senza dubbio, a volte la vita ci sorprende in modi forti e inaspettati … cerca una ragione o perché è assurda, perché sono risposte che non avremo mai davvero e non mi aspetto di averle. Tuttavia, penso che oggi sia più importante per me ricordare tutte quelle belle cose che ho vissuto con te … perché quelle sono quelle che contano davvero alla fine di tutto … “.