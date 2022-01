Un video davvero commovente ha stravolto i fan di Adele, la cantante è tornata sui social per comunicare che qualcosa è andato storto nel suo prossimo tour.

La donna si sarebbe dovuta esibire a Las Vegas al Caesarars Palace, in lacrime però, ha comunicato che i suoi show verranno tutti posticipati. Anche in questo caso la causa è la pandemia.

Con le lacrime agli occhi e visibilmente scossa l’artista ha spiegato:

Ciao a tutti, ascoltate, mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid.