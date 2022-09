Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta: l’annuncio sui social

Senza alcuna ombra di dubbio la maggior parte delle persone conosce Adriana Lima per essere una famosa modella brasiliana. Nel corso degli ultimi giorni la donna è diventata mamma per la terza volta. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Adriana Lima ha dato alla luce il suo terzo figlio, frutto dell’amore con Andre Lemmers con il quale è fidanzata dall’anno 2021. Il piccolo è nato il giorno 29 agosto 2022 ma solo qualche ora fa la modella ha voluto rendere pubblica la notizia.

Il 29 agoso 2022, la modella che lo scorso maggio ha sfilato con la pancia nuda, ha dato il benvenuto al suo primo figlio con Andre Lemmers. Tuttavia, la top model ha già due bambini, Valentina e Sienna nati dalla precedente relazione con Marco Jaric. L’ultimo arrivato si chiama Cyan, il cui significato sta per “color ciano”, il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive.

Adriana Lima spiega il significato di Cyan

Il 4 settembre 2022 Adriana Lima ha annunciato la nascita di Cyan attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Lo scatto in questione ritrae l’occhio del bambino. Nella didascalia, la modella ha voluto spiegare il significato del nome Cyan il quale tradotto in italiano significa Ciano, come il colore. Queste sono state le sue parole:

Il ciano è il colore tra il verde e il blu nello spettro della luce visibile. Il ciano è il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive, luoghi che la nostra famiglia ha sempre amato. Ora il ciano è il nostro colore preferito, il colore degli occhi del nostro bambino. Benvenuto nel nostro mondo CYAN LIMA LEMMERS, 29.08.22.

Stando alle dichiarazioni che di una fonte molto vicina alla coppia, il bambino sembra assomigliare molto alla mamma. Tutta la famiglia è in casa e in perfetta salute: