È iniziato il percorso di Adriana Volpe come opinionista al Grande Fratello VIP, la donna è tornata nel programma che l’ha riportata in tv dopo tanti anni, ma con un ruolo diverso. Accanto a lei c’è Sonia Bruganelli e le due, già durante la prima puntata, hanno regalato molte emozioni.

A qualcuno, però, il ruolo della donna sembra di nuovo non essere piaciuto. Stiamo parlando dell’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli che anche questa volta non ha perso occasione per andare contro la donna.

In un post pubblicato dall’opinionista, in cui sono ritratti la donna e Alfonso Signorini, l’imprenditore ha lasciato una serie di commenti che recitano così:

“Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni”, e ancora, “Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”

Non è la prima volta che Roberto Parli insulta e insinua cose sulla sua ex moglie, qualche mese fa l’uomo aveva accreditato alla donna una relazione mai esistita:

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”.