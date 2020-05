Adriana Volpe ancora distante da Roberto Parli, il marito: “Baggianate” Roberto Parli ed Adriana Volpe sono ancora distanti, per questo continuano delle insinuazioni su una loro separazione, ma così commentano: "Baggianate"

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, si trova distante dalla moglie e dalla figlia. Infatti, si trova in Svizzera, per sbrigare faccende private. Il resto della sua famiglia, però, si trova decisamente più a sud rispetto a lui: Adriana Volpe e la figlia Gisele si trovano a Roma. Questa distanza ha fatto nascere delle nuove insinuazioni su una rottura della coppia.

La distanza, si sa, è una brutta bestia quando si parla di rapporti. Non poter stare vicino al proprio partner, che si trova a km di lontananza, è sempre una sofferenza. Alle volte, è proprio questa lontananza a creare crepe in un rapporto. Proprio questo si insinua in questi giorni riguardo Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli. Alcune voci, infatti, dicono proprio che tra i due ci siano problemi e che è per questo motivo che l’uomo si trova distante.

Roberto Parli, però, pare non essere per niente d’accordo con queste affermazioni e, per questo motivo, non riesce a trattenersi, sfogandosi su Instagram. Lo sfogo nasce dopo un post dell’uomo. Condivide con i suoi followers un video nel quale lui si trova in Sardegna, sorridente e felice, ma senza la conduttrice. Il post voleva essere un modo per condividere la bellezza del nostro territorio, ma non tutti hanno afferrato il concetto principale, soffermandosi sulla mancanza in video della moglie.

Così, in moltissimi hanno commentato sottolineando questa mancanza e affermando che questo significava sostanzialmente che tra loro due ci fosse un problema e che si stessero separando.

A queste parole, Roberto Parli non ha resistito nel rispondere: “Prima di commentare con baggianate, consiglio di leggere bene le mie parole scritte nel post! Sono immagini di repertorio a me dedicate. Il mio messaggio è solo per sensibilizzare le persone e per porre la massima attenzione nel cercare di sconfiggere questo virus, per tornare a sorridere. Ed invece no, non sapete neanche leggere un messaggio importante tra le righe”.

Non è questa, però, la priva volta nella quale la coppia si sono trovati a dover smentire un loro crisi. Infatti, già precedentemente i due si sono trovati in questa situazione ed anche lì il social è stato il mezzo principale per la diffusione della loro smentita. In precedenza, il tutto si era scatenato a causa della presunta relazione o del presunto flirt tra la presentatrice e Andrea Denver all’interno della casa del Grande Fratello Vip.