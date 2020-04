Adriana Volpe batte Cristina Parodi: la conduzione del programma su TV 8 è sua Adriana Volpe pare abbia conquistato la conduzione del programma su TV 8, battendo Cristina Parodi

Adriana Volpe torna in TV, ma non in Mediaset, come molti pensavano, ma nella conduzione di un programma su TV 8. La cosa ha sconvolto molti, ma non finisce qui: l’ex gieffina ha sfilato la conduzione di questo programma ad un’altra presentatrice, Cristina Parodi.

Adriana Volpe ha rubato il cuore dei telespettatori di Mediaset, dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Data questo grande apprezzamento, in molti pensavano che avrebbe ottenuto la conduzione di un programma in Mediaset, ma sembra proprio che non andrà così.

Infatti, sembra che alla donna abbiano affidato sì la conduzione di un programma, ma non in Mediaset, a su TV 8. Si tratta di un programma in stile Mattino Cinque e Uno Mattina. Al suo fianco, secondo le previsioni, dovrebbe esserci un altro volto noto: Alessio Viola, giornalista di SkyTg24.

Il colpo di scena che ancora conferma quanto questo sia un cambiamento di rotta improvviso, risiede nel fatto che precedentemente tutto sembrava pronto per l’approdo di un’altra presentatrice su TV 8: Cristina Parodi. La conduttrice, infatti, doveva essere inserita nella conduzione di un programma mattutino, ma a quanto pare non sarà così.

Pare, però, che la donna sia stata battuta dalla fama acquisita in questi giorni da Adriana Volpe. Infatti, voci di corridoio hanno fatto intendere che la direzione abbia di fatto voluto puntare su un volto noto del momento, in modo da poter cavalcare anche l’onda della sua fama, acquisita in particolare dalla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il programma in questione, gestito quindi da questo duo, pare sia una specie di rotocalco mattutino nel quale si tratterà di informazione, attualità, tutorial e intrattenimento, non solo di personaggi dell’attualità, ma anche di personaggi appartenenti al mondo del gossip. La coppia fa prevedere un successo, dato che sono entrambi volti molto noti ed apprezzati dal pubblico italiano.