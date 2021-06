Adriana Volpe dice addio a Ogni Mattina: ecco dove la rivedremo

Dopo 237 puntate in diretta, Adriana Volpe ha detto ufficialmente addio al suo programma su TV8. Ogni Mattina chiude i battenti, tra le parole tristi della conduttrice e la commozione dei telespettatori è giunto il momento di dire addio al programma tanto sofferto della presentatrice.

Il programma è andato in onda tutte le mattine da settembre a giugno, la conduttrice è stata bravissima, ma non è bastato. Gli ascolti non hanno permesso di rinnovare la trasmissione per l’anno successivo e quindi, Adriana Volpe, ha dovuto fare un discorso ai fan:

Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero. Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, era giugno dell’anno scorso e fra l’altro era un momento molto particolare del nostro paese, l’Italia era davvero in ginocchio ed avevamo tutti la voglia di ripartire e noi ci siamo fatti un po’ portavoce di questo sentimento.

Ho scelto di portare nelle vostre case un racconto semplice ed autentico e sempre rispettoso: ho scelto di raccontare le persone oltre le storie, perché questa è la mia cifra, questa sono io, ma soprattutto questa è la forza della squadra di Ogni Mattina.

Adriana Volpe è comunque fiera del suo lavoro e di quello che ha creato. Nonostante l’anno così difficile è riuscita comunque a portare a termine i suoi obiettivi. La conduttrice ha fatto sapere:

L’obiettivo era quello di creare un prodotto educato, fuori dagli schemi della tv trash, e non abbiamo mai esitato a scegliere la qualità per portarla nelle vostre case.

Nel discorso non è passato inosservato anche il riferimento al suo futuro. Ormai è quasi ufficiale, Adriana Volpe sarà la nuova opinionista del Grande Fratello VIP, per questo, ha concluso dando un appuntamento al pubblico: