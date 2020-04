Adriana Volpe e Fabio Testi fidanzati prima del Grande Fratello Vip? Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto una relazione? A raccontare il rapporto amoroso dei due risalente a 20 anni fa è il manager dei famosi.

Francesco Chiesa Soprani, il manager dei famosi ha dichiarato che Adriana Volpe e Fabio Testi sono stati fidanzati prima del Grande Fratello Vip. In passato infatti, circa 20 anni fa, i due sono stati insieme e si sono amati molto anche se durante la permanenza nella casa più spiata di Italia nessuno dei due ha mai detto nulla in merito.

Intervistato dal settimanale Nuovo, il manager Francesco Chiesa Soprani ha affermato che è stato proprio l’attore Fabio Testi ad asseverare di aver avuto in passato una relazione affettiva con la bella conduttrice trentina Adriana Volpe ora sposata a Roberto Parli. I fatti risalirebbero al lontano 1994, ma entrambi non hanno proferito verbo in merito alla loro passata storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Francesco Chiesa Soprani ha raccontato durante l’intervista : “Era il 1994, Fabio Testi mi disse che Adriana Volpe era la sua fidanzata. Da parte mia non c’era nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sapessero che, oltre il presunto flirt con Antonio Zequila, ce n’è un altro molto più interessante”.

Il manager dei famosi nel corso del racconto al settimanale, fa riferimento ad una serata del 1994 in cui Fabio Testi ha partecipato accompagnato da Adriana Volpe: “Lui è arrivato ad una festa di un noto locale al fianco di Adriana. Mi avvicinai e gli dissi ce la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perchè non era contemplata. Fabio Testi mi rispose che era con lui in quanto era la sua fidanzata“.

Francesco Chiesa Soprani dopo aver raccontato quanto accaduto anni fa, ha deciso di rivolgersi direttamente ad Adriana Volpe dicendo che non dovrebbe limitarsi a smentire il leggero flirt che le hanno attribuito con Antonio Zequila, ma dovrebbe altresì confermare di aver avuto una relazione con un uomo elegante e per bene come Fabio Testi. è anche vero che lo stesso Fabio Testi durante una puntata di Live-non è la D’Urso, aveva eluso l’argomento senza troppi giri di parole. Vedremo cosa accadrà.