Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza su alcuni scontri avvenuti tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ripercorriamo in breve cosa è successo la scorsa settimana. La moglie di Paolo Bonolis, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha accusato la Volpe di seguirla ogni qualvolta si alzi per andare a parlare con gli autori, per spiare le sue parole.

Fonte studio GF Vip

Adriana Vope si dice offesa da queste illazioni, prende la parola e spiega: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l’ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio”.

Ovviamente tali parole accendono la miccia della Bruganelli, che invita la sua collega a ponderare le parole: “Non scadere su queste cose. Mio marito non c’entra niente”. Poi, ha anche spiegato che spesso era capitato che le due scherzassero sul contendersi l’autore, quindi uno scherzo non capito.

Adriana Volpe continua a non essere disposta a chiarire: “Andiamo avanti col programma, non sono qui per parlare di questo. Ma voi che siete qui, avete mai visto che la seguo? Poi, io ai miei amici ho anche detto che era bella in copertina. Non mi importa. Marchesa del Grillo mi inchino a lei. Così abbiamo fatto e andiamo avanti con il programma”. Sonia Bruganelli conclude con un gelido: “Non ho parole”. Di seguito ci sono le dichiarazioni della moglie di Bonolis, rilasciate durante l’intervista.

Ecco le parole della discordia: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena…”.