Adriana Volpe fuori dal casa del Grande Fratello Vip per gravi motivi Adriana Volpe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, il marito sta scappando con la figlia per la paura del Coronavirus, e lei chiede di incontrarli prima della loro partenza

Solo poche ore fa Adriana Volpe è uscita dal Grande Fratello Vip per contattare la sua famiglia. Finora il motivo di questo colpo di scena era ignoto, ma poco fa un post su Instagram di Roberto Parli potrebbe aver svelato il mistero.

Gli inquilini della casa, per via dell’emergenza sanitaria, non potranno più ricevere visite a sorpresa dai parenti né potranno essere esposti a nessun rischio di contagio proveniente dall’esterno. Questa decisione è stata presa per tutelare i concorrenti dal coronavirus e, soprattutto per attenersi alle disposizioni governative in un così grave periodo per la nostra nazione.

Proprio per questo, l’allontanamento di Adriana Volpe dalla casa ha così tanto fatto discutere. Tutto finora era stato giustificato con la dichiarazione: “Mi sono allontanata per motivi personali”. Ora però sappiamo il perché.

Roberto Parli, marito della presentatrice, avrebbe deciso di lasciare l’Italia insieme alla figlia Giselle per poter superare il coronavirus in sicurezza. La gieffina avrebbe voluto quindi ricongiungersi con loro prima della partenza.

Roberto Parli ha così deciso di abbandonare il paese per proteggere sua figlia. Già qualche tempo fa il marito di Adriana Volpe aveva deciso di allontanarsi, in quel caso però dal gossip. Effettivamente il marito della gieffina aveva dichiarato in un’intervista su “Chi” di essersi voluto ritirare in montagna per qualche giorno.

Questo per non avere costantemente sotto gli occhi le vicende della moglie che sta vivendo la sua esperienza sotto i riflettori nella casa del Grande Fratello Vip. Ora però pare che Roberto Parli abbia deciso di abbandonare la sua consorte in Italia per salvaguardare la salute della loro bambina.

Nel video sui social Roberto Parli e sua figlia affermano: “Scappiamo dal coronavirus, andiamo al caldo!” mentre sono ritratti intenti in una sauna. La loro destinazione sarebbe la Costa Rica, per fuggire dalla grande emergenza sanitaria in cui volge il nostro paese e anche dai pettegolezzi dovuti alla sua metà sempre al centro dell’attenzione nella casa più spiata dagli italiani.