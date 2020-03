Adriana Volpe lascia la casa del Grande Fratello VIP: un parente è in grave condizioni Adriana Volpe lascia la casa del Grande Fratello VIP, secondo fonti vicine a Fanpage.it il motivo è legato ad un parente che è in grave condizioni

Adriana Volpe ha lasciato oggi pomeriggio la casa del Grande Fratello VIP: solo ora emerge il motivo, sembra che un parente sia in gravi condizioni. La conduttrice aveva appreso della notizia già qualche giorno fa, ma oggi pare che le condizioni di salute si siano aggravate ulteriormente

Questo è quello che riporta infatti Fanpage, secondo alcune fonti molto vicine al giornale, il parente sarebbe molto vicino a Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe. Che si tratti di Coronavirus non è ancora ufficializzato ma ciò che lascia intendere Alfonso Signorini è chiaro, e anche la redazione di Fanpage sostiene di sapere con certezza che si tratti di COVID-19

“Adriana Volpe è uscita dalla casa pochi minuti fa perché ha dei seri problemi familiari, problemi di salute che riguardano i suoi cari. Quando parliamo di problemi di salute, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo” dice il conduttore del Grande Fratello

Inoltre gli spettatori più attenti si saranno accorti che la produzione ha censurato un dialogo tra lei e Patrick Ray Pugliese, l’uomo avrebbe chiesto: “ma quante persone?”, ma la risposta sarebbe stata censurata da un cambio immagine della regia

Adriana Volpe ha annunciato di voler lasciare la casa ai suoi compagni, in una valle di lacrime. Sembra infatti che la cosa sia piuttosto seria, la reazione della ormai ex gieffina infatti, è stata molto forte

“Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio “Andrà tutto bene”. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me.”