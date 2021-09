Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le due new entry di questa edizione del Grande Fratello VIP. Le due opinioniste sono senz’altro molto diverse caratterialmente e sembra addirittura che dietro le quinte ci sia stato un momento piuttosto teso.

Ora a rompere il silenzio è stata Adriana Volpe che ha ammesso di avere sicuramente un carattere diverso dalla sua collega, ma non manca di certo stima e buoni propositi per questa lunga edizione:

Il mio rapporto con Sonia Bruganelli? Ciò che conta per me è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Ci siamo supportate prima di andare in diretta, ci siamo date dei consigli, abbiamo brindato. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo personalità e reazioni diverse in puntata!

Il motivo di tante diversità è anche dettato dagli schemi del programma, è ovvio che le opinioniste debbano creare dialoghi e dividere l’opinione pubblica.

Ovviamente commenteremo tutto in maniera diversa, altrimenti saremmo copie. Siamo due donne alfa, molto toste ed è bellissimo che ci sia un confronto diretto! Direi che questo friccicore è bello, no? Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo. Sono certissima che avremo due prospettive diverse, ma penso sia positivo e interessante.

Il futuro comunque sembra roseo:

“Se tenterò di conquistarla? Ma spero di averlo già fatto. Voi avete visto la prima puntate, ma vedremo cosa succederà. Noi siamo lì per commentare e navighiamo a vista. Abbiamo due modi di proporci molto diversi, per fortuna. Siamo due caratteri distanti, questo è vero. Poi magari su alcune cose siamo simili Sonia è molto battagliera e non ha filtri. Devo dire che è arrivata con il libricino, molto precisa”.

