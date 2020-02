View this post on Instagram

🎥⭐️ Indossate le maschere i Vip in cucina ultimano la preparazione della cena, mancano solo i dolci e il menù è completo! Ma un Freeze blocca improvvisamente il gruppo, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia cercano di rimanere immobili malgrado l’ingresso di due misteriosi personaggi, Flavio e Isabella che creano scompiglio mettendo in scena un divertentissimo sketch sull’amor cortese. I Vip assistono divertiti ma solo al segnale di Stop Freeze, quando ormai i due personaggi hanno lasciato la Casa. “Bravi!” dice il gruppo divertito prima di riprendere la preparazione, c’è una cena da organizzare! “Che meraviglia!, Bravi” esclama Antonella raggiungendo la tavola imbandita; prima di iniziare la cena Fabio propone un brindisi per celebrare la serata “al GF!” esclama il gruppo in coro. Arriva anche la musica ad allietare la serata, i Vip felici continuano i festeggiamenti ma il Grande Fratello è sempre in agguato con un altro Freeze irrompe in Casa una vecchia conoscenza, la Banda Gf che sfruttando l’immobilità degli inquilini fa razzia delle pietanze preparate prima di fuggire. Ma i Vip non si fanno scoraggiare, poco dopo la fine della cena inizia una battaglia di gavettoni che coinvolge gran parte del gruppo, i più agguerriti Adriana, Patrick e Teresanna che si aggirano per la Casa cercando di colpire più compagni possibile. Aristide è il primo a rimanere vittima del fuoco incrociato dei compagni; il paleontologo sembra non apprezzare il tiro mancino ma si sa.. anche nella Casa più spiata d'Italia a Carnevale ogni scherzo vale!⭐️📺 #gfvip #gfvip4