Adriana Volpe spiega perché è lontana dal marito Roberto Parli

Adriana Volpe e Roberto Parli non stanno vivendo questo periodo delicato insieme, i due infatti vivono in due case separate. A spiegarlo era stato Alfonso Signorini ma ora l’ex inquilina della casa del Grande Fratello VIP spiega il motivo

“Roberto in questo momento è in Svizzera e penso che ne avrà ancora per un paio di settimane. C’è una situazione un po’ delicata che deve affrontare. È giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore là”

La conduttrice non spiega cosa è accaduto, né il motivo per cui il marito è dovuto andare all’estero. Però ha spiegato il motivo per cui è rimasta in Italia

“Siamo qui anche perché era fondamentale poter dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi rientrare nella nostra casa, riprendere possesso di molti libri scolastici. Recuperare anche le giornate che lei ha perso. Abbiamo vissuto giornate un po’ difficili. In quella fase, mia figlia non seguiva le lezioni online e quindi adesso abbiamo recuperato e ora siamo perfettamente in linea con il programma scolastico”

A quanto pare sembra che la donna abbia anche smentito la presunta crisi che si ipotizzava ci fosse con il marito. Proprio il direttore di Chi aveva spiegato che la conduttrice stava vivendo un momento delicato, in molti credevano che potesse esserci di mezzo Andrea Denver

“Adriana e Roberto stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”

Probabilmente Roberto Parli è all’estero per motivi di lavoro o magari i motivi possono essere familiari e ancora legati al recente lutto.