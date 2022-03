Le opinioniste di quest’anno al Grande Fratello VIP sono state talmente diverse tra loro che hanno messo più o meno d’accordo tutti.

Fonte studio GF Vip

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono molto diverse e non sono mancati gli scontri. Tuttavia, avevano raggiunto un equilibrio.

Adrian Volpe durante un’intervista a Casa Chi ha svelato chi vorrebbe accanto il prossimo anno ne caso non ci fosse la moglie di Paolo Bonolis:

Se non ci fosse lei, in seconda battuta, mi piacerebbe avere come partner una Soleil Sorge perché diversa da me. Ma anche Antonella Elia, perché siamo il bianco e nero. Infine ti potrei dire Tommaso Zorzi o Stefania Orlando. […] Perché non ho fatto il nome di Laura Freddi? Perché con lei mi sono trovata benissimo! Ma tanto non sono io che decido, è tutto da vedere…

Non mancano i ringraziamenti anche il conduttore, la donna è onorata di esser seduta su quella poltrona:

Prima di iniziare questa intervista, vorrei spendere una parola per ringraziare Alfonso Signorini. L’avermi scelta per il suo GF Vip, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco me vogliono….

Inoltre, Adriana Volpe non crede che Sonia Bruganelli non tornerà l’anno prossimo. Ma Sonia è invece convinta di non ripartecipare.