Adriana Volpe tra una confessione e l’altra: “Potrei scendere in politica”

Dopo il Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è tornata alla grande sul grande schermo. La donna sta continuando la sua carriera in modo eccelso, dopo l’addio definitivo alla RAI è tornata alla conduzione di un programma tutto suo: Ogni Mattina.

La donna si è anche lasciata andare ad una lunga intervista. La donna ai microfoni di Gay.it ha espresso il suo punto di vista su tutto il mondo LGBT+ e ha, anche questa volta, dato una bella lezione a vita.

Adriana Volpe ha raccontato di essere affine alla comunità LGBT+ sin da bambina, in particolare, ammira da sempre chi ha il coraggio di dire le proprie idee e per chi si mostra per chi è realmente, senza filtri e senza paure.

La conduttrice si è espressa ovviamente a favore del Pride, ama l’idea che c’è alla base: mostrare con orgoglio la propria identità anche se, purtroppo, a volte, intorno a noi, c’è ancora troppo pregiudizio e, se vogliamo, ignoranza.

La donna ha spiegato anche che invece, a sua figlia Gisele, non ha sentito il bisogno di spiegarle cosa significa essere omosessuale: “Non ce n’è mai stato bisogno, e sa perché? Perché la generazione di Gisele ha caratteristiche molto più inclusive della mia; viene percepito tutto come naturale”.

Per concludere l’intervista, la conduttrice ha spiegato che, perché no, in un futuro potrebbe buttarsi in politica. Non è ancora il momento, ma mai dire mai.