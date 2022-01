Il GF VIP quest’anno ha presentato due nuove opinioniste dal carattere forte e decisamente agli antipodi. Tra loro non scorre buon sangue e questo è ormai chiaro a tutti. La tensione tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non accenna a diminuire. Le due donne continuano a punzecchiarsi in ogni diretta del reality.

Fonte studio GF Vip

Ma non solo, negli studi e anche fuori le incomprensioni continuano ad avere la meglio. La moglie di Paolo Bonolis, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in cui annuncia inaspettatamente che non ha intenzione di rinnovare il contratto per mantenere il suo ruolo nello studio del GF VIP, anche l’anno prossimo.

Ma non solo, ha parlato anche del suo rapporto con la collega Adriana. In più, ha svelato anche cosa succede tra loro dietro le quinte. Dichiarazioni presto smentite dalla Volpe. Sonia Bruganelli non ha nessun rimorso in riferimento a ciò che in passato è accaduto. Tantomeno si pente di aver scattato e pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Giancarlo Magalli, nemico dichiarato di Adriana Volpe.

Fonte studio GF Vip

In merito a ciò ha chiarito: “Io resto un’impunita, non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”. Poi come precedentemente annunciato, ha anche rivelato un retroscena su quello che accade dietro le quinte degli studi del GF: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto”.

Poi conclude: “Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena”. Ovviamente tali dichiarazioni non potevano passare inosservate alla diretta interessata, Adriana, la quale a stretto giro ha fatto arrivare la sua replica: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.