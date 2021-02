Alda D’Eusanio si è beccata un’altra querela da un volto noto della tv, parliamo di Adriano Aragozzini. La donna ha mosso un’accusa pesante nei confronti del produttore. Ecco cosa è successo:

Nuovi guai per l’ex gieffina Alda D’Eusanio

Tra i tanti scivoloni fatti nella casa del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio ha mosso una pesante accusa nei confronti di Aragozzini. L’ex gieffina ha affermato che il produttore avrebbe “distrutto Mia Martini“.

Il sito Dagospia, ha rivelato che Adriano Aragozzini non l’ha presa bene ed ha deciso si sporgere una denuncia nei confronti della giornalista.

“Sono notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta quelle sulle parole di Alda D’Eusanio al GFV. Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche. In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte



Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. Inoltre l’ho portata al tour ‘’Sanremo in the world’’ a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania.



Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate“, ha scritto in una lettera inviata a Dagospia. La lettera è stata pubblicata online dal sito di Roberto D’Agostino. Il produttore ha spiegato di aver organizzato per 5 anni il Festival, di cui 3 da patron e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai.

Adriano Aragozzini smentisce le parole dell’ex Vippona

Insomma, in una sola settimana nella casa più spiata d’Italia, Alda D’Eusanio si è beccata due querele. Mentre chiacchierava con i suoi conquilini, aveva detto: “Mia Martini è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero delinquente”. Con lei c’erano Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, non tutti però conoscono Aragozzini ed ha chiarire è stata ancora una volta Alda: “era quello che organizzava i Festival”.

Le parole recriminate sono queste:

“Lei ha affrontato tante cose ed ha passato momenti bui. Dispiace a tutti per quello che è accaduto. […] Sì, lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini. Adriano Aragozzini era quello che organizzava nei Festival di…”