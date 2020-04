Aida Nizar arrestata in Spagna: ha minacciato il fidanzato con un coltello Aida Nizar, reduce dall'esperienza del Grande Fratello VIP, è stata arrestata in Spagna: la donna ha l'accusa di aver minacciato il fidanzato con un coltello

Aida Nizar, ex inquilina del Grande Fratello VIP, è stata arrestata in Spagna, la donna avrebbe minacciato il fidanzato Fernando con un coltello, buttandolo poi fuori di casa. A riportare la notizia sono stati i media spagnola, in particolare il quotidiano El Espanol

I due stanno vivendo la quarantena insieme, nel suo appartamento a Madrid, e proprio lì sarebbe sfociata la lite che lunedì avrebbe visto l’ex gieffina alla stazione dei carabinieri. Secondo il giornale le cose sarebbero andate così: “Aida ha affrontato Fernando con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa”

Ad avvertire la polizia sarebbero stati i vicini di casa, all’arrivo degli inquirenti la donna non voleva aprire la porta tanto che i poliziotti sono dovuto ricorrere a provvedimenti seri per convincere Aida ad uscire

La donna è stata rilasciata la mattina seguente dopo un lungo interrogatorio, ora è da capire se il compagno ha anche sporto denuncia nei suoi confronti o se le cose tra i due si sono sistemate. Quel che è certo però è che i due pare si siano lasciati:

La donna ha rimosso tutte le loro foto dai social, e a riportarne alcune sono state sempre le fonti spagnole. La donna era tornata in Spagna dopo le varie esperienze televisive in Italia, nel suo Paese natale infatti è divenuta conduttrice.

Anche in Spagna ha partecipato a diversi reality tra cui la versione spagnola dell’Isola dei Famosi (Supervivientes) e al Gran Hermano VIP. Anche in Spagna la donna è conosciuta per le sue plateali scenate, tanto che nell’ultimo reality litigò anche con Elettra Lamborghini