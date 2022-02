Aida Yespica è stata ospite al programma Casa Chi, in cui si parla solo di Grande Fratello VIP. La donna ha prontamente commentato il bacio piccante tra Delia Duran e Soleil Sorge.

Nella casa del Grande Fratello VIP, Delia Duran ha spiegato di aver avuto una relazione con un’altra donna molto famosa e tutti gli indizi facevano pensare proprio ad Aida Yespica.

Ora la modella ha spiegato osa ne pensa del piccante bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge:

Molto piccante. Non giudico. Dipende dal carattere della persona. Come ha detto Delia ha avuto un’attrazione verso Soleil che non è stata attratta però dipende dal carattere della persona, penso che lei lo abbia dichiarato che le piacciono anche le donne.

E sull’influencer ha spiegato: “Soleil ha detto che è stato un gioco per togliere un po’ di barriera che avevano tra loro due. Forse dopo cinque mesi come ha detto lei aveva bisogno di una coccola e di un bacio. Si vedrà fuori cosa succederà con questo triangolo.”

Ma nessuna relazione sentimentale tra le due che però si conoscono bene:

Ovviamente mi piacerebbe tornare nel reality perché il Gf Vip a me ha dato tantissimo. Sono stata tirata in mezzo, ma discutere di un argomento del genere per me non è proprio il mio campo. Penso che sia stato anche chiarito verso Delia questo malinteso.