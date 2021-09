Aida Yespica non vede il figlio Aron da quasi 2 anni

Come mai non lo vede da così tanto tempo?

Aida Yespica e il figlio Aron, un rapporto decisamente delicato e complicato del quale la showgirl venezuelana parla. In una lunga intervista, infatti, l’ex compagna di Matteo Ferrari racconta che chi gli manca di più in questo momento è proprio il suo amato figlio, che non vede più da quasi 2 anni a causa della pandemia, perché vive con il padre.

La bellissima modella e showgirl venezuelana in una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano parla del suo lavoro, della sua vita quando viveva in Venezuela e anche di suo figlio, che non può vedere come e quanto vorrebbe.

La protagonista di tanti show televisivi italiani di successo è arrivata in Italia alla fine degli anni Novanta. Del suo passato ricorda la vita in povertà in Venezuela e un abuso subito da un uomo quando era solo una bambina di 7 anni. Il colpevole era un amico di famiglia che spesso andava a casa loro: lo aveva rimosso e le era tornato alla memoria come un trauma mai superato solo nel 2016.

La vita in Venezuela non è stata facile, erano poveri ma felici. Proprio per aiutare la famiglia ha iniziato a lavorare presto, anche se il padre voleva che studiasse. In Italia la svolta e l’amore con il calciatore Matteo Ranieri da cui ha avuto il figlio Aron.

Aida Yespica racconta che, però, a causa della pandemia le cose, già delicate, si sono ancor di più complicate. E ora sente la sua mancanza come non mai.

Aida Yespica e il figlio Aron, è dura vivere separati

A raccontare il dramma che sta vivendo e che vede mamma e figlio ormai grande separati è la stessa modella:

In questo momento la persona che mi sta mancando di più è mio figlio Aron, a causa del Covid sono due anni che non riesco a vederlo. Ora è a Miami con il padre, ma sia per problemi legati alla pandemia ormai è tanto tempo che non lo abbraccio, anche se ci sentiamo spessissimo.

