Aida Yespica continua a vivere il suo dramma lontana dal figlio Aron. La showgirl ha raccontato più volte la lontananza con il bambino e la situazione dovuta all’emergenza Coronavirus non ha di certo aiutato.

Il bimbo, avuto dall’ex calciatore Matteo Ferrari, vive a Miami con il padre. La donna però non può rientrare negli Stati Uniti per problemi burocratici. Al settimanale nuovo la donna ha spiegato:

Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno.